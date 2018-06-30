Фестиваль болельщиков в Самаре в выходные: программа
30 июня 2018 11:08
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После пятничного перерыва на площади Куйбышева продолжится Фанфест в рамках чемпионата мира по футболу. В субботу 30 июня и воскресенье 1 июля развлекательные программы стартуют в 16:00, с этого времени начнут запускать людей.
В субботу в 18:00 на больших экранах начнут транслировать матч 1/8 финала ЧМ между Аргентиной и Францией. В 22:00 - между Португалией и Уругваем.
В воскресенье, 1 июля в 18:00 начнется трансляция игры между Испанией и Россией, а в 22:00 - между Данией и Хорватией.
В перерывах между матчами на площади Куйбышева будут выступать местные артисты.
Вход в фан-зону свободный.
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