Фан-посольство Коста-Рики одним из первых открывается в Самаре

Мобильное консульство размещено на базе АНО «Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу», расположенном в непосредственной близости от площади имени В.В.Куйбышева, где проходит Фестиваль болельщиков FIFA. Помещения площадью 16,6 кв. м и 12,6 кв. м. оборудованы офисной мебелью и снабжены необходимой оргтехникой, телефонной связью и доступом к беспроводному интернету.Персонал АНО «Дирекция-2018» окажет организационную и информационную поддержку сотрудникам консульств команд-участниц турнира.Помимо мобильного посольства Коста-Рики на базе АНО «Дирекция-2018» также откроются консульские пункты посольств Республики Сербия (17 июня), Австралии (19–23 июня), Королевства Дании (20 – 22 июня), а также Бельгии, Мексики (1 – 3 июля) и Германии в случае, если команды этих государств будут играть в нашем городе.Фан-посольства намерены открыть в Самаре Уругвай, Колумбия и Бразилия, сообщает пресс-служба облправительства.