FIFA запустила продажу дополнительных билетов на своем сайте 8 июня

Отмечается, что на сайте остается доступным для приобретения ограниченное количество билетов. Продажа дополнительных билетов продолжится до 15 июня через официальный сайт организации. Там же болельщики смогут поменять данные в билетах или перепродать их в случае изменений планов.Отмечается, что билеты, приобретенные через другие источники, будут автоматически аннулированы, а их обладатели не смогут пройти на стадион и получить компенсацию.Продажу дополнительных билетов всех типов на чемпионат мира по футболу FIFA ​ запустила на своем сайте 8 июня в 23:00 мск.С сентября 2017 года продано более 2,5 млн билетов.Чемпионат мира откроется матчем Россия — Саудовская Аравия 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Чемпионат мира пройдет в 11 городах России и продлится до 15 июля.