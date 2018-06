FIFA опубликовала клип на официальную песню ЧМ «Live It Up»

В клипе появляются виды российских городов, а также пилотажная группа, оставляющая на небе следы цветов российского триколора.Официальную песню чемпионата Live It Up, в записи которой приняли участие музыкант Ники Джем, американский актер Уилл Смит и албанская певица Эра Истрефи, представили 25 мая. Трек был спродюссирован американским композитором и диджеем Томасом Уэсли Пентцем, известным как Diplo.Музыканты исполнят песню Live It Up 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве перед финальным матчем чемпионата мира.1 июня ФИФА продемонстрировала официальную телевизионную заставку ЧМ-2018. Однако позднее в видео была обнаружена ошибка: на Спасской башне московского Кремля вместо рубиновой звезды изображен крест. ФИФА пообещала исправить ее.Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на стадионах 11 городов России.Фото: fifa.com