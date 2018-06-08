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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

FIFA опубликовала клип на официальную песню ЧМ «Live It Up»

8 июня 2018 23:58
В нем появляются виды российских городов, а также пилотажная группа, оставляющая на небе следы цветов российского триколора.
В интернете опубликовали клип на официальную песню чемпионата мира по футболу 2018 года, передает РБК. Ролик выложен на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

В клипе появляются виды российских городов, а также пилотажная группа, оставляющая на небе следы цветов российского триколора.

Официальную песню чемпионата Live It Up, в записи которой приняли участие музыкант Ники Джем, американский актер Уилл Смит и албанская певица Эра Истрефи, представили 25 мая. Трек был спродюссирован американским композитором и диджеем Томасом Уэсли Пентцем, известным как Diplo.

Музыканты исполнят песню Live It Up 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве перед финальным матчем чемпионата мира.

1 июня ФИФА продемонстрировала официальную телевизионную заставку ЧМ-2018. Однако позднее в видео была обнаружена ошибка: на Спасской башне московского Кремля вместо рубиновой звезды изображен крест. ФИФА пообещала исправить ее.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на стадионах 11 городов России.


Фото: fifa.com


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Комментарии



ЧМ-2018
8 июня 2018  23:58
В нем появляются виды российских городов, а также пилотажная группа, оставляющая на небе следы цветов российского триколора.
FIFA опубликовала клип на официальную песню ЧМ «Live It Up»
В нем появляются виды российских городов, а также пилотажная группа, оставляющая на небе следы цветов российского триколора.   ЧМ-2018
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