ФИФА может отстранить сборную Испании от участия в ЧМ-2018 из-за вмешательства государства в дела национальной федерации футбола

296

Летом президент RFEF ушел со своего поста из-за обвинений в коррупции. Его обязанности исполняет Хуан Луис Ларреа. ФИФА подозревает, что исполнительная власть оказывает давление на RFEF в преддверие выборов нового руководителя. Это противоречит 13-й статье устава ФИФА, не допускающей вмешательство государства в дела национальных федераций.Сборная Испании — чемпион мира 2010 года и чемпион Европы 1964, 2008 и 2012 гг. На ЧМ-2018 команда пробилась, выиграв группу, в которой также играли Италия, Албания, Израиль, Македония и Лихтенштейн. По результатам жеребьевки финального турнира сборная Испании попала в группу B вместе с командами Португалии, Марокко и Ирана.Чемпионат мира по футболу — 2018 стартует 14 июня и завершится 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Мундиаль примут Москва («Лужники» и «Спартак»), Санкт-Петербург (стадион «Санкт-Петербург»), Казань («Казань Арена»), Сочи («Фишт»), Екатеринбург («Екатеринбург Арена»), Ростов-на-Дону («Ростов Арена»), Волгоград («Волгоград Арена»), Нижний Новгород (стадион «Нижний Новгород»), Калининград (стадион «Калининград»), Самара («Самара Арена») и Саранск («Мордовия Арена»).