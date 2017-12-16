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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

ФИФА может отстранить сборную Испании от участия в ЧМ-2018 из-за вмешательства государства в дела национальной федерации футбола

16 декабря 2017 20:05
296
Чемпионат мира по футболу — 2018 стартует 14 июня и завершится 15 июля.
Как информирует РБК, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) получила официальное письмо от ФИФА с предупреждением, связанным с вмешательством государства в дела RFEF, сообщает El País. Согласно документу, членство Испании в ФИФА может быть приостановлено. В этом случае национальная сборная страны не сможет выступить на чемпионате мира 2018 года в России.

Летом президент RFEF ушел со своего поста из-за обвинений в коррупции. Его обязанности исполняет Хуан Луис Ларреа. ФИФА подозревает, что исполнительная власть оказывает давление на RFEF в преддверие выборов нового руководителя. Это противоречит 13-й статье устава ФИФА, не допускающей вмешательство государства в дела национальных федераций.

Сборная Испании — чемпион мира 2010 года и чемпион Европы 1964, 2008 и 2012 гг. На ЧМ-2018 команда пробилась, выиграв группу, в которой также играли Италия, Албания, Израиль, Македония и Лихтенштейн. По результатам жеребьевки финального турнира сборная Испании попала в группу B вместе с командами Португалии, Марокко и Ирана.

Чемпионат мира по футболу — 2018 стартует 14 июня и завершится 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Мундиаль примут Москва («Лужники» и «Спартак»), Санкт-Петербург (стадион «Санкт-Петербург»), Казань («Казань Арена»), Сочи («Фишт»), Екатеринбург («Екатеринбург Арена»), Ростов-на-Дону («Ростов Арена»), Волгоград («Волгоград Арена»), Нижний Новгород (стадион «Нижний Новгород»), Калининград (стадион «Калининград»), Самара («Самара Арена») и Саранск («Мордовия Арена»).


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Комментарии



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16 декабря 2017  20:05
Чемпионат мира по футболу — 2018 стартует 14 июня и завершится 15 июля.
ФИФА может отстранить сборную Испании от участия в ЧМ-2018 из-за вмешательства государства в дела национальной федерации футбола
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