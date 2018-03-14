Эксперты FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" посетят стадион "Самара Арена" 21 марта

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Эксперты FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" посетят стадион "Самара Арена" 21 мартаСовместная делегация представителей FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» проведет финальный этап седьмого и последнего операционного визита по подготовке стадионов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.В ходе второго этапа c 20 по 26 марта делегация посетит «Екатеринбург Арену»,, «Мордовия Арену» в Саранске, «Стадион Нижний Новгород», «Волгоград Арену» и «Стадион Калининград». На первом этапе с 30 января по 1 февраля специалисты проинспектировали «Стадион Санкт-Петербург», «Стадион Лужники» и «Стадион Спартак» в Москве, на втором – с 1 по 3 февраля – «Стадион Фишт» в Сочи, «Ростов Арену» и «Казань Арену».В состав совместной группы входят эксперты в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ.Делегацию возглавляют Генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и Директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Основная цель визита – обсуждение операционной деятельности стадионов во время ЧМ-2018, сообщает пресс-служба Оргкомитета «Россия-2018».