Экс-главе Всероссийского Объединения Болельщиков Александру Шпрыгину запретили посещать матчи ЧМ-2018
13 июня 2018 23:44
«Сегодня утром пришло СМС: «Ваша заявка на паспорт болельщика отклонена», — говорит Шпрыгин. По словам болельщика, накануне друзья предложили ему в качестве подарка свободный билет на финал ЧМ. Шпрыгин ранее подал заявку на получение паспорта болельщика, которая была отклонена. Причина отказа в сообщении, полученном лидером ВОБ, не указана.
Ранее в Минкомсвязи уже отказывали Шпрыгину в получении Fan ID на основании решения ФСБ. «Тогда мне пришел ответ на запрос о том, что моя заявка отклонена «по решению федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности». На мой запрос в ФСБ мне так и не ответили», — уточнил он.
Согласно закону «О ФСБ» именно эта служба считается федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности. В приказе Минкомсвязи «Об утверждении порядка выдачи персонифицированных карт зрителей» также говорится, что решение об отказе в выдаче Fan ID принимает ФСБ.
В 2016 году во время «Евро-2016» Шпрыгина с другими делегатами ВОБ задержали после беспорядков в Марселе с участием российских фанатов. Обвинения не предъявлялись, однако лидер ВОБ был выдворен из страны. Виталий Мутко, бывший тогда министром спорта, назвал поведение Шпрыгина «подставой всего российского футбола». В сентябре того же года сотрудники полиции и ФСБ задержали Шпрыгина и проводили у него обыски в связи с делом о драке футбольных фанатов «Спартака» и ЦСКА.
Шпрыгин как руководитель ВОБ в 2008 году был инициатором проведения чемпионата мира в России. Подача соответствующей российской заявки в FIFA тогда была оформлена как «инициатива снизу».
Впервые предложение провести ЧМ-2018 в России было публично сформулировано в сентябре 2008 года, на 2-й конференции Всероссийского объединения болельщиков. Мероприятие, проходившее в Центральном музее пограничной службы ФСБ, посетили за месяц до этого назначенный министром спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко и гендиректор Российского футбольного союза Алексей Сорокин (гендиректор оргкомитета ЧМ-2018). Чиновники сидели в президиуме конференции вместе с лидерами фанатов.
«С 2007 года ВОБ набирал[о] обороты. Еще до назначения Мутко министром, в 2005 году, он сам на встрече с несколькими лидерами болельщиков высказался о необходимости создать объединение болельщиков разных клубов для совместной поддержки сборной, обещая всяческую помощь. Мы тогда такое объединение уже создавали. Когда Виталий Леонтьевич стал министром, у нас все идеи стали сразу космического масштаба. Мутко предварительно одобрил наше официальное обращение», — рассказывает Шпрыгин.
По словам бывшего вице-президента ВОБ Андрея Малосолова, впервые представители объединения пришли к Мутко с идеей организовать чемпионат мира в России еще в 2007 году, когда чиновник руководил РФС. «Виталий Леонтьевич тогда посмеялся над нами. Сказал, что это нереально. «Кто нам даст провести чемпионат мира в Восточной Европе? У нас и стадионов достойных нет», — рассказал Малосолов. — Очень позитивно идею воспринял Сергей Капков, который был советником Мутко, как человек передовой он имел влияние. В официальном обращении мы как профсоюз болельщиков обосновывали идею, необходимостью обновления спортивной инфраструктуры».
Уже 22 января 2009 года Российский футбольный союз уведомил FIFA о том, что Россия будет участвовать в тендере. Ее соперниками стали Англия, Испания и Португалия, а также Нидерланды и Бельгия. 5 мая того же года премьер-министр Владимир Путин дал официальное поручение Виталию Мутко подготовить заявку России, которая будет рассмотрена заявочным комитетом FIFA.
По словам Мутко окончательное решение о выдвижении кандидатуры России принимал лично Путин: «Все эти полтора года [с предложения ВОБ 2008 года до голосования в FIFA в 2010 году] он этот проект вел лично. Да и решение подавать заявку принимал Путин, — рассказывал Мутко в книге Игоря Рабинера «Как Россия получила чемпионат мира по футболу». — Он не тот человек, который принимает решение сразу. Вот и в этом случае очень долго обдумывал. Думаю, месяца три, еще с конца 2008 года. Потом вдруг мне позвонил: «Завтра заседание правительства, и я задам вам вопрос о чемпионате мира».
Церемония объявления страны — организатора чемпионата мира-2018 прошла 2 декабря 2010 года в штаб-квартире FIFA в Цюрихе. Российскую делегацию возглавлял первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов, в нее входили также бизнесмен Роман Абрамович, футболист Андрей Аршавин, дирижер Валерий Гергиев и оперная певица Анна Нетребко. Представлявший российскую заявку на сцене Мутко прочел знаменитую речь, начинавшуюся словами «лет ми спик фром май харт», ставшую интернет-мемом. В итоге кандидатура России победила с большим перевесом: во втором, решающем туре за нее проголосовали 13 из 22 членов заявочного комитета.
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