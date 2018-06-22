Экс-глава FIFA Блаттер назвал отличной атмосферу на ЧМ и похвалил действующего главу Инфантино за турнир
22 июня 2018 08:05
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По данным агентства, Блаттер назвал отличной атмосферу на чемпионате и похвалил действующего главу FIFA Джанни Инфантино за турнир. Блаттер также пояснил, что прибыл на турнир по приглашению России, которая и предоставила ему билеты. Экс-президент FIFA рассказал, что планирует посетить матч Бразилия — Коста-Рика (состоится 22 июня в Санкт-Петербурге) и после игры покинуть Россию.
В разговоре с ТАСС Блаттер рассказал подробности разговора с российским лидером. «Вспомнили события 2 декабря 2010 года (в этот день Россия была выбрана страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу. — РБК). Тогда он был председателем правительства», — сказал экс-президент FIFA. «Ему [Владимиру Путину] сообщили, что Россия получила право проведения чемпионата мира, и он сразу же прилетел в Цюрих, где провел пресс-конференцию», — пояснил Блаттер, добавив, что после этого обсуждался только чемпионат мира.
Позже в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о разговоре Блаттера и Путина, отметил, что «это была частная встреча». «Никаких деталей мы представить вам не можем. У президента случаются частные встречи», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.
Ранее пресс-секретарь Блаттера Томас Ренгли сообщил, что приглашение на чемпионат бывший президент FIFA получил от российского президента, с которым у него «давние близкие отношения».
Йозеф Блаттер, возглавлявший FIFA 17 лет, был отстранен на шесть лет от футбольной деятельности по делу о коррупции. В самой федерации заявили BBC, что «приняли к сведению» визит экс-руководителя на чемпионат в России.
Чемпионат мира по футболу в России посещал и действующий президент FIFA Инфантино. Он присутствовал на матче открытия турнира вместе с президентом России Владимиром Путиным. Это была игра сборных России и Саудовской Аравии, завершившаяся со счетом 5:0 в пользу хозяев турнира.
Уголовное дело против Блаттера и президента Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишеля Платини было возбуждено осенью 2015 года. Дело было связано с расследованием выплаты Блаттером денег Платини в виде «вознаграждения за работу в качестве специального советника в FIFA». Речь шла о 2 млн швейцарских франков. Платини также был отстранен от деятельности в футбольной сфере на шесть лет.
В мае 2018 года СМИ сообщили, что с Платини сняли все обвинения. По данным Le Monde, его допрашивали как «человека, призванного предоставить информацию».
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