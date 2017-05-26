Дополнительно 1,8 млрд рублей выделят в этом году на строительство стадиона в Самаре
26 мая 2017 20:27
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В нем предусмотрено увеличение ассигнований в этом году на реализацию госпрограммы "Развитие физкультуры и спорта" на 3,293 млрд рублей - до 92 млрд.
На строительство стадиона на 45 тысяч мест в связи с уточнением объемов выполняемых работ и обеспечением требований
Международной федерации футбола (ФИФА) к IT и энергоинфраструктуре дополнительно выделят 1,8 млрд рублей.
Фото samara.kp.ru
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