До Чемпионата мира по футболу 2018 года в России осталось 163 дня

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Россия не просто впервые примет одно из самых значительных мировых футбольных событий, но и станет первооткрывателем среди всех стран восточноевропейского региона. Вывод из вышесказанного только один – подготовка потребует значительно вливания сил, времени и, конечно, финансов, тем более что масштаб события весьма серьезен, а следить за ним будут зрители изо всех стран мира.Чемпионат будут принимать 12 стадионов, расположенных в 11 городах страны. Руководство стадионов уже вовсю старается обеспечить должный уровень проведения грандиозного мероприятия. Давайте узнаем, какие города станут локациями самых зрелищных футбольных баталий, а также проведем небольшой мониторинг того, насколько они готовы реализовать эту почетную задачу.Сперва погрузимся в историю. Еще в 2009 году ФИФА объявила, что в борьбе на звание локации очередного Мундиаля будут принимать участие 9 заявок. В число основных претендентов метили австралийцы, англичане, индонезийцы, мексиканцы, россияне, представители США, японцы, португальцы и испанцы, подавшие совместную заявку, а также тандем бельгийцев и голландцев.Немного позже представители азиатского, американского регионов и Австралия выбыли из гонки после заявления ФИФА, содержащего информацию о ротации континентов. В начале 2010 года было объявлено, что в качестве страны-хозяйки Чемпионата мира по футболу на этот раз выбрана Россия, которая сумела получить более 50% голосов по результатам проведенного голосования.После получения радостного известия начался отбор городов, которые могут стать локациями для матчей ЧМ-2018. Требования ФИФА в этом отношении весьма строги. После долгих дебатов перечень городов стал состоять из Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Калининграда, Ростова-на-Дону, Волгограда, Самары, Саранска и Екатеринбурга. Давайте узнаем, какие подготовительные работы были проведены на текущий момент, и что еще нужно привести в соответствие с требованиями организаторов.При подготовке к проведению матчей Чемпионата мира по футболу планируют реализовать 39 серьезных проектов. В их числе:- возведение крытой и отапливаемой спортивной арены, способной вместить 45 тысяч болельщиков;- обустройство трех площадок для проведения тренировок, базами для которых были выбраны Академия физкультуры и спорта, спорткомплекс «Олимпия» и стадион «Зенит»;- проведение капитального ремонта больницы, включая обустройство площадки для вертолетов;строительство 11 отелей;- реконструкция старого и строительство нового дорожного покрытия, которое должно покрыть расстояние в 280 километров;покупка двух сотен низкопольных автобусов;- проведение работ по реконструкции городских коммуникаций;- проведение работ по берегоукреплению Волжской набережной;- реконструкция инженерных коммуникаций;- проведение работ по строительству нового взлетно-посадочного полотна и модернизации сооружений аэропорта.Предварительные расчеты показали, что для реализации запланированных мероприятий городу нужно иметь сумму, равную 17 миллиардам рублей, большую часть из них (около 15,8 миллиардов) даст бюджет РФ, каждая область возьмет на себя 730 миллионов, а остальное будут инвестировать частные организации. При этом за счет частников планируют возводить и новые гостиницы. Предположительно, это будет стоить примерно 9 миллиардов рублей.Некоторые из запланированных проектов уже готовы. Сданы в эксплуатацию отели «Hampton by Hilton Volgograd Profsoyuznaya» и «Park inn by Radisson», проводятся работы по улучшению дорожного покрытия, расширяется автошоссе. С весны 2015 года ведутся строительные работы по возведению новой спортивной арены «Победа», на которую и пойдут средства, выделенные из бюджета РФ.Этот город будет самой восточной локацией ЧМ-2018. Игры пройдут на модернизированном по требованиям ФИФА стадионе «Центральный». Всего на финансирование «подготовительных» потребностей понадобится около 35 млрд руб., более 60% которых выделит бюджет области, 12% необходимых средств направят из федерального бюджета, местный бюджет сможет профинансировать 2% затрат, остальное же будет получено от частных инвесторов. Подготовка города к этому значительному событию пройдет по намеченному плану:- около полутора миллиардов рублей будет затрачено на строительство и модернизацию площадок для проведения тренировок и матчей;миллиард рублей потратят на медицинские цели, предусматривающие необходимые ремонтные работы, покупку нового оборудования и реанимационных машин;- город собирается построить более 20 новых отелей;- запланировано реконструировать 5 путепроводов и построить 11 дорожных развязок;- для улучшения экологической ситуации возведут 19 станций, призванных обеспечить чистый воздух;- городские власти собираются закупить более 180 автобусов, 90 трамваев и почти 30 троллейбусов, а также оборудовать остановки транспорта электронными табло.Сегодня в Екатеринбурге проводят реконструкцию стадиона, обещая, что он станет комфортней при сохраненном историческом фасаде здания. Эти работы должны быть завершены к маю 2017 года и обойдутся городу в 12,8 млрд руб. Кроме этого, были проведены работы по реконструкции терминала международного аэропорта, однако сам терминал и новый паркинг возле него еще не готовы.Ранее запланированный бюджет на реконструкцию спортивных площадок для тренировок был сокращен, так что Екатеринбург будет принимать лишь игры группового этапа ЧМ. Для этого реконструировали стадион СК «Урал» и начали модернизацию «Калининца» и «Химмаша». В числе важных проектов, которые еще только предстоит реализовать, нужно упомянуть обустройство фан-зоны в ЦПКиО им. Маяковского. Власти также активизируют изучение иностранных языков волонтерами, работниками call-центров и таксистами.Этот город недаром считается одним из самых спортивных в России. В течение последних лет тут неоднократно проводились самые разнообразные соревнования и чемпионаты – от водного спорта до Универсиады. Это, во многом облегчает подготовку к ЧМ-2018, ведь в Казани и так готово множество спортивных объектов. Среди основных преимуществ Казани стоит отметить:- наличие современного четырехъярусного стадиона «Казань Арена», который может вместить более 45 тысяч болельщиков;наличие огромного числа отелей, в том числе и сетевых;- хорошая транспортная инфраструктура, включающая аэропорт, способный пропустить до 2,4 миллионов пассажиров.Тем не менее, у города еще есть несколько важных проектов, которые нужно реализовать до начала чемпионата. К их числу относятся:- строительство 2 новых спортивных баз для тренировок;- обустройство зоны для фанатов на площади у Дворца бракосочетаний;- возведение апарт-отелей для судейского состава;- проведение модернизационных работ в аэропорту в виде возведения вип-терминала для гостей ЧП-2018.К сожалению, кризис вынуждает власти потуже затянуть пояса и отказаться от реализации проекта возведения нового вокзала для обслуживания направления Москва–Казань.Калининграду нужно было провести серьезную подготовку, чтобы суметь достичь уровня других городов, принимающих Чемпионат мира-2018. К числу самых необходимых мероприятий нужно отнести:- строительство нового стадиона на 45 тысяч болельщиков. Изначально на Октябрьском острове было задумано возвести инновационную арену с раздвигающейся крышей, заключив контракт с иностранными подрядчиками. Тем не менее, от излишне амбициозных планов пришлось отказаться: власти пришли к выводу, что затратить 850 миллионов рублей на стадион будет чрезмерно дорого. В итоге решили сократить число посадочных мест на 10 тысяч и отказаться от раздвигающейся крыши, бассейнов и дополнительных спортивных залов. Только в 2015 году были утверждены все необходимые сметы и проекты;возведение трех новых баз для тренировок и реконструкция «Пионера», «Сельмы» и «Локомотива» – стадионов, которые уже имеются в городе;- увеличение числа отелей. В этом направлении запланировано возведение 20 гостиниц, однако кризис заставил принять меры по экономии – большая часть из них будет иметь не больше чем 4 звезды;- реконструкция исторического центра города. Первоначально задумывались масштабные работы по улучшению вида центральной части Калининграда, однако в итоге пришли к решению, что достаточно будет просто обновить фасады зданий;- обновление технического состава транспорта;- ремонт дорог;- модернизация аэропорта.На сегодняшний день город все так же остается в числе отстающих, так что здесь запланировано провести всего 4 матча группового этапа.Безусловно, с самого начала реализации плана по подготовке городов России к ЧМ-2018 столица была на первом месте, ведь здесь постоянно проводятся спортивные мероприятия самого высокого уровня. Тем не менее, главный город страны должен выглядеть достойно в глазах мировой спортивной общественности, так что и на сегодняшний день фронт работ остается весьма обширным. План подготовки столицы к Мундиалю включает следующие пункты:- модернизация стадиона «Лужники», который станет ареной для первого и финального матчей мирового футбольного турнира. Безусловно, «Лужники» уже сейчас отвечают самым высоким квалификационным требованиям, недаром еще в 2008 году им был присвоен статус «элитного» по системе УЕФА. Тем не менее, стадион решили сделать еще лучше – инвестиционные вложения в 350 миллионов евро позволят поменять газонное покрытие на натуральное, модернизировать вентиляционные системы и увеличить число посадочных мест до 81 тысячи, что позволит «Лужникам» претендовать на статус лучшего европейского спорткомплекса. Еще один основной стадион столицы, «Спартак», уже готов вместить 45 тысяч болельщиков. Оба стадиона Москвы станут главными локациями для проведения не только матча-открытия и финальной футбольной баталии, но и примут 7 игр группового этапа, два матча 1/8 финала и полуфинальную игру;- вся территория Москвы будет покрыта Wi-Fi. Согласно заявлениям оргкомитета по подготовке столицы к ЧМ-2018, по этому поводу ведутся активные переговоры с компаниями-операторами, ведь гостям, представителям СМИ и местным футбольным фанатам понадобится отличная связь, чтобы быстро передавать огромные массивы видео и фото с места событий;- большая часть названий улиц, указатели, логистические таблицы и световые информационные щиты в метро получат дублирование надписей на английском языке. Для подстраховки гостей им будет предложено закачать максимально подробный электронный атлас столицы, который сейчас находится в процессе разработки;- не каждый гость ЧМ-2018 способен арендовать номер в дорогих столичных отелях, поэтому для фанатов обустраивается «футбольная деревня», способная предоставить жилье класса «эконом» примерно 15 тысячам болельщиков. Причем это будут не просто домики для проживания, а благоустроенное место неподалеку от набережной с зонами для отдыха, беговыми и велодорожками.Предположительно, проведение всех мероприятий по подготовке столицы к Мундиалю потребуют инвестиций в размере 155 миллиардов рублей, большую часть из которых затратят на реконструкцию стадионов и ремонт дорожного покрытия.Власти сообщают, что город готовится принимать ЧМ-2018 согласно намеченному плану, который включает такие пункты:- строительство «Волга-Арены», способной вместить 45 тысяч фанатов. Работы, связанные с подготовкой фундамента, были закончены еще в 2015 году, прошлый год был потрачен на строительство ярусных конструкций и сборку металлических опор, в 2017 году подрядчик должен закончить укладку покрытия, подвести коммуникации и благоустроить территорию. Параллельно с этими работами будет проложен туннель новой станции метрополитена, которая позволит добираться до места проведения матчей;- внедрение новой системы сортировки мусора. Власти города организовали установку спецконтейнеров для отходов разных видов (стекло, бумага, пищевые отходы, пластик). Параллельно с этим проводятся работы по завариванию существующих в домах мусоропроводов;- в городе есть немало сетевых отелей самого высокого уровня, к числу которых относятся Hilton, Kempinski, Marriott и Park Inn.Первоначально список планировали дополнить новыми отелями в числе 25 штук. Тем не менее, кризис заставил власти пересмотреть распределение инвестиций – город может обойтись существующими гостиницами, определив подходящие по уровню комфорта и классу;обновление автопарка будет происходить путем закупки четырех десятков новых автобусов и увеличения числа составов метро до 29 штук;строительство здания современного таможенного комплекса.Что касается стоимости заявленных проектов, то город должен будет получить для их реализации около 17 млрд руб., большую часть этой суммы (15,8 млрд руб.) выделит общефедеральный бюджет, около 754 миллионов обещают дать областные власти, остальные затраты покроют вложения частных инвестиций.Валовую часть затрат придется вложить в строительство стадиона – эти работы оцениваются примерно в 5 миллиардов рублей. Развитие метрополитена будет стоить около 885 миллионов, модернизация гостиничного комплекса «потянет» на 637 миллионов в национальной валюте. Город будет принимать четыре игры группового этапа Мундиаля. Кроме того, говорят о возможности проведения 1/8 и 1/4 финальных футбольных баталий.После того как был утвержден окончательный список городов, принимающих игры ЧМ-2018, власти Ростова-на-Дону приступили к разработке плана необходимых мероприятий. Буквально в конце 2015 года этот список начал реализовываться в разрезе отдельных проектов, к числу которых относятся:- возведение новой спортивной арены, которая сможет вместить 45 тысяч болельщиков. Арена потребует финансирования в размере 19,3 миллиардов рублей. После завершения ЧМ она станет локацией для игр местного футбольного клуба «Ростов». Согласно текущему состоянию дел, работы идут по графику – подрядчик обещает сдать стадион к осени 2017 года. В качестве базы для проведения тренировок будет выделен стадион «Локомотив», который сейчас проходит полную модернизацию;- проверка состояния гостиничной инфраструктуры, возведение новых отелей и повышение комфортности старых. К началу ЧМ-2018 номерной фонд составит примерно 8 тысяч номеров, которые вместят всех желающих поболеть за команды, а также судейский состав и представителей СМИ;- строительство нового аэропорта и логистического комплекса «Южный», который будет возведен согласно последним техническим решениям. Данное строительство потребует вложений в размере 37 миллиардов рублей;- реконструкция городской набережной, создание новых парковок, велосипедных дорожек, а также проведение работ по дублированию городской информации на английском языке.Этот город больше всего находится на слуху общественности. К сожалению, не из-за отличных темпов подготовки, а из-за скандалов. Первоначально задуманный проект «Самара Арены» поражал воображение заявленными техническими решениями. Первый из подрядившихся застройщиков, взялся за проект, предусматривающий систему ультрасовременного инфракрасного обогрева 45 тысяч сидений, систему обогрева газонного покрытия и 12 тысяч VIP-мест в спорткомплексе, который должен был занять 930 Га площади!Тем не менее, планы рушились один за другим: сначала сменили локацию, так как стрелка Волги и Самары находилась на значительном удалении от городской инфраструктуры. Затем стал стремительно разрастаться заложенный бюджет. Компания-застройщик то и дело обращалась с просьбами о дополнительном финансировании, причем суммы возросли с 13 до 18,2 млрд рублей.В процессе мониторинга выяснилось, что примерно 40% объекта состоит из площадей коммерческого назначения, которые имеют слабое отношение к функциям стадиона. Власти города решили разорвать контракт с ПСО «Казань», заменив фирму новым подрядчиком, которому придется уложиться в урезанную смету. Комиссия ФИФА пока не делает резких выводов. Заявлено, что в целом увиденное её удовлетворяет, однако вопрос с готовностью Самары принять ЧМ-2018 остается открытым. Кроме этого проекта в городе реализуются:- монтаж нового трамвайного пути, соединяющего спортивные объекты со зданием ж/д вокзала. Работы по реализации нового плана пассажироперевозок, проведение линий электропередач и прокладка полотна оцениваются в целом в 21 миллиард рублей;- работы по проведению модернизации причалов и парка судов, которые в итоге обеспечат туристам проведение досуга. Согласно плану градоначальников, над Волгой должны будут возвести Фрунзенский мост, который позволит напрямую попасть из Самары в Новокуйбышевск;- возведение аэротерминала в «Курумоче», который даст возможность аэропорту пропускать до 40 миллионов пассажиров в год.Северная Пальмира, как и Москва, относится к категории городов, имеющих вполне достойную базу для проведения ЧМ-2018. Город, который ежегодно посещают сотни тысяч туристов, практически полностью оснащен указателями на английском языке, имеет готовые электронные схемы для приезжих, характеризуется отличной транспортной и отельной инфраструктурой. Тем не менее, план подготовки к Мундиалю предусматривает несколько важных мероприятий, к числу которых относятся:- завершение строительства «Зенит-Арены» на Крестовском острове. Данный проект относится к категории весьма затяжных – дорогостоящий стадион строили не один год, постоянно отодвигая сроки ввода в эксплуатацию. ЧМ-2018 заставил ускорить темпы возведения спорткомплекса. Тем не менее, без опозданий опять не обошлось – окончательной датой было названо 27 мая 2016 года, но только в конце декабря было принято решение про ввод арены в эксплуатацию. Сегодня вокруг нее проводятся работы по благоустройству, а внутри наконец-то приступили к отделке помещений. Окончательную готовность объекта обещают продемонстрировать на Кубке Конфедераций в начале июня 2018 года. К этому же сроку будет готов пешеходно-автомобильный мост, который соединит объект напрямую с Яхтенной улицей;- проведение мероприятий по развитию отельного бизнеса. Большая часть гостиниц Питера является довольно дорогой, а вот отелей с 2-3 звездами откровенно не хватает. В связи с этим градоначальники приняли решение построить пару десятков отелей класса эконом;- модернизация системы воздушного сообщения в Пулково для того, чтобы создать комфортные условия для фанатов, перемещающихся по территории России. Оба терминала соединит стеклянный переход, чтобы болельщики, прибывающие внутренними и международными рейсами, могли свободно перемещаться между ними;- в рамках улучшения транспортной инфраструктуры от аэропорта до города планируется пустить аэроэкспресс.В итоге общая сумма инвестиций, необходимая для проведения всех подготовительных мероприятий, оценивается примерно в 95 миллиардов рублей, причем около половины из них «съест» строительство «Зенит-Арены».Из всего списка городов Саранск является самым маленьким, что порождает значительное число проблем. Город, который точно нельзя назвать туристической Меккой России, характеризуется недостаточно развитой транспортной и отельной инфраструктурой, что потребует серьезных финансовых вливаний. Главные мероприятия подготовки к ЧМ-2018 состоят в следующем:- улучшение ситуации с воздушным сообщением. Требования ФИФА говорят о том, что аэропорт города, принимающего матчи Мундиаля, должен иметь пропускную способность в размере 1365 человек в час, а воздушные ворота Саранска могли обеспечить проход лишь 275 пассажирам. Тем не менее, новое здание строить в городе нецелесообразно, поэтому на время проведения ЧМ тут просто добавят еще один временный терминал, который будет демонтирован по окончанию этого спортивного события;- окончание работ по возведению стадиона. Саранская арена начала возводиться еще до того, как стало известно о проведении в России главного мирового футбольного состязания. Работы по строительству стадиона велись в весьма неспешном темпе, а некоторое время вообще были заморожены. С началом подготовки к ЧМ строительство пошло быстрыми темпами – сегодня проект практически готов, осталось дополнить арену автостоянками, торговыми площадками и новыми отелями. Кроме того, дополнительно возводятся две базы для проведения тренировок;- улучшение состояния отельной инфраструктуры, для чего руководство Саранска заключило договор с британской фирмой Snoozebox, которая поставит в городе передвижные гостиницы. Строительство нового номерного фонда городу совершенно не выгодно, так как после окончания периода проведения матчей они точно будут стоять пустыми. Модульные разборные отели могут состоять из тысячи номеров, включать бар и ресторан с экранами для телетрансляций;- реконструкция дорожного полотна и создание зеленой зоны в виде ландшафтного парка.Сочи может смело претендовать на звание уникального города в списке тех, кто готовится принимать игры Мундиаля.В городе будут проходить четыре матча группового этапа ЧМ-2018, а также две игры 1/8 и 1/4 финальной части мундиаля.Конечно, кое-какие работы по улучшению существующих объектов все же планируются. Так, например, будет проведена реконструкция арены «Фишт», которая была возведена к Олимпийским играм-2014. Спортивное сооружение тогда не задумывалось в качестве футбольного стадиона, поэтому нужно провести небольшую модернизацию, которая позволит разместить еще 5 тысяч зрителей в дополнение к существующим 40 тысячам мест.Для тренировок команд Мундиаля готовятся три площадки, в том числе ведется реконструкция ФБГУ «Юг-Спорт», который имеет два современных поля и собственный отельный комплекс. Власти города намерены также улучшить качество дорожного покрытия и провести ревизию пансионатов и отелей, чтобы подготовиться к приезду гостей. Сочи также станет главной локацией фестиваля для фанатов – это мероприятие будет организовано на базе Олимпийского парка и соберет до 30 тысяч болельщиков со всех уголков мира.