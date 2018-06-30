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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Дмитрий Азаров поздравил легендарного Карлоса Вальдерраму с победой сборной Колумбии

30 июня 2018 11:51
218
Дмитрий Азаров поздравил легендарного Карлоса Вальдерраму с победой сборной Колумбии
Об этом глава региона написал в своем твиттере.

"Вот поздравил легендарного Карлоса Вальдерраму с победой сборной Колумбии", - написал в своем твиттере глава Самарского региона Дмитрий Азаров.

Напомним, матч Сенегал-Колумбия с победой Колумбии при счете 1:0 прошел на Самара Арене 28 июня.
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