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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Дмитрий Азаров поздравил Станислава Черчесова с выходом нашей сборной в плей-офф ЧМ-2018

24 июня 2018 18:04
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Станислав Черчесов отметил, что Самарская область тепло приняла команду, игроки полностью сконцентрированы на подготовке к матчу.
Глава региона Дмитрий Азаров в преддверие матча сборной России встретился с главным тренером команды Станиславом Черчесовым. Он поздравил сборную с выходом в плей-офф ЧМ-2018.

В разговоре с тренером Дмитрий Азаров поинтересовался, как разместилась сборная, всё ли устраивает в вопросах проживания и организации тренировочного процесса.

Станислав Черчесов отметил, что Самарская область тепло приняла команду, игроки полностью сконцентрированы на подготовке к матчу.

"Регион готов оказать любую помощь. И, конечно, поддержим завтра, болея за сборную России", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Сегодня наша сборная уже провела тренировку на самарском стадионе. А в оставшееся до встречи время команда может отрабатывать тактику игры на своей собственной "Самара Арене"- большом макете-конструкторе, который Дмитрий Азаров вручил футболистам на память об этом событии, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.



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Комментарии



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Станислав Черчесов отметил, что Самарская область тепло приняла команду, игроки полностью сконцентрированы на подготовке к матчу.
Дмитрий Азаров поздравил Станислава Черчесова с выходом нашей сборной в плей-офф ЧМ-2018
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