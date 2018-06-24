Дмитрий Азаров поздравил Станислава Черчесова с выходом нашей сборной в плей-офф ЧМ-2018
24 июня 2018 18:04
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В разговоре с тренером Дмитрий Азаров поинтересовался, как разместилась сборная, всё ли устраивает в вопросах проживания и организации тренировочного процесса.
Станислав Черчесов отметил, что Самарская область тепло приняла команду, игроки полностью сконцентрированы на подготовке к матчу.
"Регион готов оказать любую помощь. И, конечно, поддержим завтра, болея за сборную России", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Сегодня наша сборная уже провела тренировку на самарском стадионе. А в оставшееся до встречи время команда может отрабатывать тактику игры на своей собственной "Самара Арене"- большом макете-конструкторе, который Дмитрий Азаров вручил футболистам на память об этом событии, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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