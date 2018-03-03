Дмитрий Азаров побывал в самарском Центре медицины катастроф и ознакомился с планом работы "скорой помощи" во время ЧМ-2018
3 марта 2018 21:49
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Во время недавнего диалога Дмитрия Азарова с самарцами в прямом эфире телеканала "Россия 24" жители выразили обеспокоенность возможными сложностями в работе "скорой помощи" во время ЧМ-2018. Тогда глава региона заверил: "Качественные медицинские услуги будут предоставляться жителям нашего города, нашего региона в обычном порядке".
Сегодня в ситуационном центре директор Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Вячеслав Стебнев подробно доложил Дмитрию Азарову о работе "скорой" около стадиона "Самара Арена".
По его словам, на тестовых играх и матчах ЧМ-2018 будет задействовано 11 бригад "скорой помощи", плюс машина Центра медицины катастроф, "Газель" с запасом медикаментов и штабной автомобиль. У кромки поля, на трибунах, прилегающей территории и в составе бригад будет работать в общей сложности 250 медиков. Дополнительные силы и средства будут сосредоточены в больнице им. Середавина, кроме того, будут задействованы силы центра медицины катастроф на трассе М-5. По его словам, закуплены необходимые препараты, бригады оснащены цифровыми радиостанциями, проведена языковая подготовка.
Скажется ли это на обслуживание врачами "скорой помощи" жителей области, поинтересовался глава региона у врио министра здравоохранения Геннадия Гридасова.
"Эти бригады формируются самостоятельно сверх тех, что находятся на Самарской станции СМП. В конце марта мы 22 новые машины получаем, и они комплектуются дополнительно. Все, что будет связано с чемпионатом мира по футболу, — это дополнительные бригады. Для жителей Самары никакого ущерба по "скорой" в период чемпионата не предвидится", — пояснил Геннадий Гридасов.
Фото: vkonline.ru
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