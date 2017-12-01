Дмитрий Азаров: "Свой лучший матч в группе сборная России проведёт в Самаре 25 июня 2018 года с Уругваем!"
1 декабря 2017 20:23
53
Матч сборные проведут 25 июня в Самаре.
Третья и четвертая команды, которые сыграют с РФ в одной группе, станут известны позднее.
"Свой лучший матч в группе сборная России проведёт в Самаре 25 июня 2018 года с Уругваем!" - написал в твиттере Дмитрий Азаров.
Турнир пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут стадионы 11 российских городов: Москвы, Санкт-Петербурге, Калининграда, Волгограда, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Саранска, Ростова-на-Дону, Сочи и Екатеринбурга.
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