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Дмитрий Азаров: «Предложения жителей учтут при формировании концепции наследия ЧМ-2018»

20 июля 2018 23:03
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В пятницу, 20 июля, Глава региона Дмитрий Азаров принял участие в совместном заседании Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта и Наблюдательного совета АНО «Организационный комитет «Россия-2018».
В пятницу, 20 июля, Глава региона Дмитрий Азаров принял участие в совместном заседании Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта и Наблюдательного совета АНО «Организационный комитет «Россия-2018». Оно состоялось в Калининграде под председательством Главы государства Владимира Путина.

В рамках встречи обсуждались итоги проведения Чемпионата мира по футболу, а также вопросы реализации Концепции наследия и дальнейшего использования инфраструктуры и спортивных объектов, построенных к первенству.

Глава государства отметил, подготовка к событию мирового масштаба длилась на протяжении восьми лет, вложены серьезные финансовые средства и усилия сотен тысяч людей. Владимир Путин поздравил всех, кто был причастен к подготовке и проведению Чемпионата мира. «Благодарю всех: рабочих, инженеров, сотрудников городских пресс-центров и так называемых сфер гостеприимства, всех, кто обеспечивал безопасность арен, улиц, транспорта и фан-зон. Отдельные слова благодарности – регионам, где прошли игры, и их губернаторам, всему Оргкомитету «Россия-2018» и, конечно, нашим замечательным волонтёрам», – обратился Президент.

Подводя итоги Мундиаля, Министр спорта России Павел Колобков отметил, что паспорта болельщиков получили почти 1,8 миллионов российских и иностранных граждан из 195 государств. Общая посещаемость Фестиваля болельщиков, более известных как фан-зоны, составила в городах-организаторах 7,7 миллионов человек. Трибуны на матчах были заполнены в среднем на 98 процентов.

Россия, по мнению Владимира Путина, подарила миру «незабываемый праздник», который вошел в историю «как один из самых ярких, непредсказуемых со спортивной точки зрения, но и результативных турниров ФИФА». Президент поручил учредить памятную медаль чемпионата мира ФИФА в России и обязательно поощрить тех, кто внёс значимый вклад в реализацию этого масштабного проекта.

Глава государства отметил необходимость проанализировать все нормативные акты, которые были приняты специально к футбольному первенству, чтобы закрепить их в законодательстве. Он выразил уверенность в том, что их использование позволит создать комфортные условия для граждан и гостей России. Особое внимание следует уделить теме паспортов болельщиков и специальному визовому режиму для их обладателей. Этот опыт намерены перенять другие страны.

Еще одна ключевая задача – загрузить все 12 стадионов, 95 тренировочных баз и другую созданную инфраструктуру. Они должны продолжить полноценную работу. Каждый регион разработал свою концепцию наследия Чемпионата. Общий документ уже согласован со всеми, сейчас он находится на рассмотрении в Правительстве России.

«Я прошу учесть задачу эффективного использования спортивной инфраструктуры при корректировке федерального бюджета на 2018 год и отразить ее в бюджете на 2019–2021 годы. Поддержка программ развития объектов чемпионата продлится пять лет с тем, чтобы к 2024 году они были самодостаточны, служили центрами развития городов, общественной, деловой, культурной жизни», – отметил Президент. При этом спортивные объекты не должны превратиться в рынки, как это произошло со многими спортивными объектами в 90х годах, подчеркнул Владимир Путин.

Что касается Самарской области, Чемпионат мира позволил улучшить имидж региона, повысить его узнаваемость и инвестиционную привлекательность.

Говоря о наследии футбольного первенства, Глава региона Дмитрий Азаров отметил: «Самара Арена», которая вмещает 45 тысяч болельщиков, станет домашним стадионом команды «Крылья Советов», которая в новом сезоне играет в элите российского футбола. Первый матч состоится уже 31 июля. Волжане встретятся с ЦСКА. «Есть ряд предложений использовать стадионы частично и под офисы, и под тренажерные залы, и под выставочные центры, и под проведение концертов. Президент отдельно акцентировал наше внимание на том, что спорт – это приоритет», — подчеркнул Дмитрий Азаров и пригласил всех болельщиков на предстоящий матч.

Дмитрий Азаров отметил, передача «Самара Арены» из федеральной в региональную собственность не будет форсироваться. Задача на ближайшую перспективу — «внимательно все посмотреть и устранить малейшие недостатки, если они будут обнаружены». Кроме того, серьёзных финансовых вливаний во время проведения домашних игр на стадионе от волжской команды не потребуется. «Уже достигнуты договорённости с Министром спорта России Павлом Колобковым о том, что матчи на «Самара Арене» не будут обременительными для «Крыльев Советов», – подытожил руководитель области.

Тренировочные площадки – всего их 5: «Восход», «Энергия», «Металлург», «Союз», «Крылья Советов» – также будут максимально использоваться. Их передадут детским спортивным школам. Их будут применять и для проведения различного рода соревнований, в том числе среди взрослых.

«При формировании концепции использования наследия Чемпионата мира мы учтем все предложения от жителей Самарской области, а также те предложения, которые сегодня сформулированы на заседании Совета, изучим опыт других регионов.. Мы должны наполнять всю инфраструктуру самого стадиона, прилегающей территории. У нас уже есть планы по использованию временных зданий и сооружений – и под волейбол, и под теннис. Мы смотрим эти возможности», – подчеркнул Дмитрий Азаров. По словам Главы региона, окончательно план будет утвержден в течение 1,5 месяцев.

Территория рядом с новым стадионом продолжит развиваться. Кроме уже существующих зданий МВД и пожарных расчетов, электро-подстанции, здесь планируется реализовать проект национального масштаба – научно-образовательный и технико-внедренческий комплекс «Гагарин-центр». Это будет «инновационный город», территория интеграции науки, образования и высокотехнологичного производства. А «Самара Арена» станет составной частью комплекса, образующего единую научно-производственную, учебную, жилую и культурно-бытовую зону.

Глава региона также отметил, что Чемпионат мира в Самаре был проведен на самом высоком уровне. Об этом говорят отзывы игроков команд-участников первенства, гостей и жителей города. В итоге Самара оказалась на 4-м месте по числу прибывших на матчи туристов после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. За время проведения ЧМ-2018 область посетило около 500 тысяч человек, а стадион – 250 тысяч из более чем 140 стран мира.

Кроме спортивных объектов, отремонтировано 213 км региональных и местных автодорог, еще 35 км – построили и реконструировали. На 36% обновлен подвижной состав городского наземного транспорта. Введена в эксплуатацию новая трамвайная ветка протяженностью 2,2 км от ул. Ташкентская до стадиона «Самара-Арена». В рамках благоустройства городской среды выполнены работы по ремонту крыш и фасадов почти 250 домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов. В порядок привели парки и скверы. Отремонтированы 4 больницы, включая Самарскую городскую клиническую больницу № 1 им. Н.И. Пирогова и Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина, которые были включены в федеральную программу по подготовке к ЧМ-2018. Приобретено 1400 единиц медицинского оборудования, более 2,5 тысяч единиц мебели. Закуплено 67 автомобилей скорой помощи. Внедрены мировые стандарты оказания медицинской помощи. Безусловно, будет продолжена и волонтерская программа.

После заседания Совета Дмитрий Азаров поблагодарил Президента России Владимира Путина за доверие, оказанное Самарской области. Руководитель области заверил Главу государства в том, то регион и впредь готов к выполнению самых масштабных государственных задач, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии



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