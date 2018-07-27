Дмитрий Азаров: "Опыт проведения чемпионата мира по футболу для Самарской области — уникален"
27 июля 2018 17:40
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В начале заседания Дмитрий Азаров отметил, что обеспечение безопасности в дни проведения чемпионата мира в России получило самые высокие оценки президента страны. На территории Самарской области не было допущено ни одного серьезного инцидента. "Это говорит о высоком уровне профессионализма и ответственности сотрудников, безупречной организации, которая помогла создать атмосферу праздника", — сказал Дмитрий Азаров.
На заседании АТК памятным знаком "За участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Самаре" были награждены коллектив УФСБ по Самарской области: руководитель управления генерал-лейтенант Владимир Татауров, а также ряд сотрудников УФСБ.
С докладом об итогах работы по обеспечению безопасности в период проведения мероприятий чемпионата мира по футболу выступил врио заместителя председателя правительства Самарской области, руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Юрий Иванов.
Он рассказал, что на создание инфраструктуры безопасности в рамках программы по подготовке к чемпионату мира было направлено свыше 524 млн рублей. В частности, на эти средства на территории, прилегающей к стадиону "Самара-Арена", было построено пожарное депо, здание для подразделения полиции, возведено взрывозащищенное сооружение.
По программе повышения безопасности дорожного движения для подразделений ГИБДД были приобретены 50 комплектов видеорегистраторов, 10 легковых автомобилей и 2 модульных поста ДПС. В систему видеонаблюдения были включены почти 3,5 тыс. видеокамер.
"В рамках наследия предстоит адаптировать созданную структуру обеспечения безопасности к повседневным нуждам региона. Такие предложения будут проанализированы и обобщены оперативным штабом Самарской области", — сказал Юрий Иванов.
"Опыт проведения чемпионата для Самарской области — уникален, — подчеркнул глава региона. — Все наработки, которых мы вместе достигли в этот период, нам необходимо сохранить и использовать их при проведении массовых мероприятий, проходящих на территории региона. Уверен, перед Самарской областью задачи государственной важности будут ставиться еще не раз", передает Волга Ньюс.
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