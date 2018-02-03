Директор департамента FIFA Колин Смит по поводу «Самара Арены»: "Продолжим следить за ситуацией"
3 февраля 2018 17:44
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— В Самаре есть отставание по графику. Но мы видели новый план и получили заверения от подрядчика и местных властей, что все будет построено в срок. Продолжим следить за ситуацией, — пояснил господин Смит московским журналистам. Представители FIFA побывали на столичных стадионах «Лужники» и «Спартак», которые также будут принимать матчи мундиаля.
Сейчас на «Самара Арене» устанавливают кресла и обустраивают парник для укладки газона. Также здесь ведут внутреннюю отделку помещений.
В феврале-марте Колин Смит вместе со своими коллегами посетит «Самара Арену». Дата визита пока неизвестна.
Фото: 63.ru
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