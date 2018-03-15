Что самарские музеи приготовили гостям ЧМ-2018 в Самаре

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представит экспозицию с восстановленными историко-бытовыми интерьерами и выставку-инсталляцию об истории искусства из фондов музея им. П.В.Алабина «Руки Венеры».в июне откроется экспозиция, посвященная 55-летию полёта первой в истории женщины-космонавта Валентины Терешковой.представит «Особняк Клодта» и эксклюзивную авторскую куклу.С самобытной историей и уникальной природой самарского края можно будет познакомиться во время пеших и автобусных экскурсий, среди которых «Прогулки по Дворянской», «Воображаемая квартира Алексея Пешкова в Самаре», «Приключения с Буратино», «Эльдар Рязанов и Самара», «Ленинские места», «Три века истории» и другие.Работать в дни матчей будут и национальный парк «Самарская Лука» и «Жигулевский заповедник», сообщает пресс-служба облправительства.