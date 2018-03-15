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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Что самарские музеи приготовили гостям ЧМ-2018 в Самаре

15 марта 2018 15:49
93
Работать в дни матчей будут и национальный парк «Самарская Лука» и «Жигулевский заповедник»
В мае в краеведческом музее им. П.В. Алабина и областном художественном музее откроются фотовыставки, посвященные самой популярной игре на планете – футболу. Помимо ярких кадров посетители смогут посмотреть работы конкурса детского рисунка «Репортаж с футбольного матча» и выставку «Быстрее! Выше! Сильнее!».

Музей модерна представит экспозицию с восстановленными историко-бытовыми интерьерами и выставку-инсталляцию об истории искусства из фондов музея им. П.В.Алабина «Руки Венеры».

В музейно-выставочном центре «Самара Космическая» в июне откроется экспозиция, посвященная 55-летию полёта первой в истории женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Детская картинная галерея представит «Особняк Клодта» и эксклюзивную авторскую куклу.

С самобытной историей и уникальной природой самарского края можно будет познакомиться во время пеших и автобусных экскурсий, среди которых «Прогулки по Дворянской», «Воображаемая квартира Алексея Пешкова в Самаре», «Приключения с Буратино», «Эльдар Рязанов и Самара», «Ленинские места», «Три века истории» и другие.

Работать в дни матчей будут и национальный парк «Самарская Лука» и «Жигулевский заповедник», сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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Работать в дни матчей будут и национальный парк «Самарская Лука» и «Жигулевский заповедник»
Что самарские музеи приготовили гостям ЧМ-2018 в Самаре
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