Чем запомнится ЧМ-2018 в России

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1. Система VAR (video assistant referee)Впервые на крупном турнире применили новую технологию фиксации нарушений правил. Специальная бригада судей в так называемой видеорубке следила за происходящим через объективы камер и в любой момент была готова прийти на помощь главному арбитру матча.Если же видеоассистенты сомневались, рефери лично пересматривал спорный момент на специальном мониторе у кромки поля и принимал решение.К счастью, подобное решение не сильно снизило темп матча и позволило разобраться в довольно спорных ситуациях.Интересно, что по статистике в среднем судья за игру принимает 2-3% неверных решений. Именно ради минимизации этого показателя и начали внедрять систему видеоповторов.2. Четвертая замена в матчеВторым по значимости новшеством стала возможность проводить четвертую замену в дополнительное время матчей плей-офф.Все команды, игравшие на вылет 120 минут воспользовались правилом.Это определенно добавило свежести в концовках встреч, а со следующего розыгрыша Лиги Чемпионов и Лиги Европы правило начнет действовать и там.3. Самое большое количество пенальтиКак одно из следствий введения видеоповторов – большое количество 11-метровых ударов. На прошедшем мундиале пенальти пробивали рекордные 28 раз. При этом на предыдущих первенствах количество ударов «с точки» не превышало 18 раз за чемпионат.Игроки сборных были попросту не готовы к тому, что даже самые незаметные нарушения не ускользнут от телевизионных камер.Кроме этого был даже случай отмены несправедливо назначенного пенальти судьей после детального просмотра момента в записи.4. Самое большое количество автоголовВидимо, оборонительные игроки сильно переживали по поводу нарушения правил в собственной штрафной площадке и в тяжелых ситуациях пытались без риска выбивать мяч за пределы поля.Это привело к большому количеству срезок и голов, забитых в собственные ворота. За все матчи чемпионата подобных оплошностей насчиталось аж 12 штук.Предыдущий рекорд в 6 забитых в свои ворота мячей за чемпионат был установлен 20 лет назад.5. Самый нескучный чемпионатВсего один матч на турнире завершился без забитых голов.Французы, которые в итоге стали чемпионами, в третьем матче группового этапа сыграли безголевую ничью со сборной Дании.Еще в тринадцати играх был забит только один мяч, а остальные встречи оказывались более результативными.При этом был установлен рекорд – 37 матчей с начала турнира прошли с забитыми голами.6. Самый большой процент посещаемостиПредыдущий фактор определенно сказался на посещаемости турнира.Средняя заполняемость стадионов составила более 98%. Практически на всех матчах турнира был аншлаг. При этом все прошедшие игры в Москве отмечены 100% заполняемостью стадионов, а на одном из матчей в Волгограде смогли заполнить лишь 92% трибун.Больше всего билетов среди иностранцев приобрели граждане США (86 тыс.), на втором месте болельщики из Бразилии (71 тыс. купленных билетов).7. Решающие голы на последних минутахСразу 10 поединков прошедшего чемпионата мира закончились решающими голами на последней минуте или в добавленное арбитром время.Это демонстрирует заряженность игроков и неимоверное стремление к победе.Футболисты бились до финального свистка, что подарило зрителям множество ярких развязок в концовках матчей.8. Самый большой процент голов со стандартных положений73 из 167 забитых на чемпионате мира голов стали результатом розыгрыша стандартных положений (пенальти, штрафных и угловых).Получается, что мяч отправлялся в сетку после стандартов более чем в 43% случаев.Не в последнюю очередь это стало результатом большого количества назначенных пенальти.9. Самое большое количество времени лежа на газонеНеоднозначным получился чемпионат для самого дорогого игрока планеты – бразильца Неймара.Его команда сошла с дистанции на стадии 1/4 финала, а сам игрок запомнился неоднозначным рекордом.За пять проведенных матчей Неймар пролежал на газоне 13 минут и 50 секунд. Это стало как следствием частых фолов на бразильце, так и желание Неймара потянуть время.При этом 5 минут 30 секунд бразилец пролежал в матче с Мексикой.10. Самый быстрый забегПортугалец Криштиану Роналду отметился скоростным рекордом. В одном из эпизодов он сумел разогнаться до рекордных 38,6 км/ч.Роналду признан самым быстрым футболистом не только чемпионатов мира, но и всех футбольных соревнований.Напомним, что самый быстрый человек планеты Усэйн Болт сумел развить скорость в 44 км/ч.11. Самый длинный забегФутболист сборной России Роман Зобнин признан главным спринтером турнира. За пять проведенных матчей ему в общей сумме удалось пробежать более 62 км.Лучший показатель турнира сопровождается 34 удачными отборами мяча и 14 неудачными попытками остановить игроков команды соперника.12. Все сборные отличились в воротах соперника минимум дваждыЕще ни разу на чемпионатах мира сборные не демонстрировали настолько равную игру. Фавориты и аутсайдеры сражались без заметной разницы в классе, что в итоге и вылилось в ранний сход с дистанции большинства серьезных претендентов на победу.Рекордным стал показатель в минимум два забитых мяча за турнир всеми его участниками. При этом лишь сборные Панамы и Египта не смогли добыть ни одного очка. Остальные команды минимум один раз сыграли вничью или победили.13. Проклятье действующих чемпионов продолжилосьДо ЧМ 2018 действовало так называемое «проклятье чемпионов». Сборная, которая выигрывала прошлый чемпионат, не могла пройти групповую стадию в следующем первенстве.До этого в 2002 году не вышла из группы сборная Франции, которая выиграла чемпионат мира в 1998 году, сборная Италии стала победителем чемпионата мира в 2006, но выбыла после группового этапа в 2010 году, а чемпион 2010 года – сборная Испании, не смогла преодолеть групповой этап в 2014 году.В этот раз проклятье настигло немцев. Чемпион мира 2014 года не смог обыграть скромную сборную Республики Корея, для которой последний матч групповой стадии ничего не решал.Сборная Германии пропустила дважды уже в добавленное время и впервые в истории уступила команде из Азии. При этом немцы заняли последнее место в группе и отправились домой.Посмотрим, смогут ли преодолеть проклятье французы через четыре года.14. Много добавленного времениВидеоповторы сказались и на продолжительности матчей. Регламент предписывает судьям добавлять время к основному за все остановки во время матча, а когда за два тайма 4-5 раз просматривали повторы спорных моментов, переигрывать приходилось 7-8 минут.Практически в каждой игре судьи добавляли в среднем 5 минут времени, до этого средним показателем считалось 2-3 добавленных минуты.Результатом стал очередной рекорд – самый поздний гол в основное время матча на 96 минуте и 48 секунде забили футболисты сборной Бразилии.15. Рекорд по точным передачамВ комбинационный футбол начинают играть все больше команд. Этому способствует и техническое мастерство игроков, и грамотность тренеров, и высокое качество газонов на игровых полях.Прошедший чемпионат запомнился большим количеством распасовок и передач вместо дальних ударов или бесцельных навесов.Самым рекордным по данному показателю стал памятный матч Россия – Испания. Потерпевшие поражение в серии послематчевых пенальти испанцы за игру сумели совершить аж 1 114 точных передач.Это стало новым рекордом на матчах такого уровня, предыдущее достижение установили футболисты сборной команды Аргентины в 2010 году, совершив за матч 703 точных паса.16. Рекордное владение мячомЗапомнился матч Испании и России рекордом для одних и антирекордом для других.Испанцы владели мячом 84% игрового времени, чего ранее не случалось на чемпионатах мира. Неудивительно, ведь сборная России перед началом турнира имела самый низкий рейтинг ФИФА среди всех участников турнира (70-е место), а Испания стабильно находится в топ-10 данного рейтнига.17. Самый возрастной игрокНа ЧМ-2018 на поле вышел самый возрастной игрок в истории мировых первенств. Вратарю сборной Египта Эсам Эль-Хадари на момент выхода на поле было 45 лет и 161 день.Хоть египтяне и проиграли, вратарь показал себя с лучшей стороны и запомнился отбитым пенальти в первом тайме матча.18. Самая быстрая желтая карточкаИгрок сборной Мексики слишком нервно начал матч против Швеции и сумел схлопотать предупреждение уже на 15 секунде встречи.Хоть игроку и удалось провести игру без удаления, но его команда крупно проиграла этот матч.19. Самый возрастной автор хет-трикаЗвездный Криштиану Роналду стал самым возрастным игроком, которому удалось забить три мяча в одном матче на чемпионатах мира.Примечательно, что случилось это в игре со сборной Испании во второй день турнира. Роналду сумел расписаться в воротах соперника трижды в возрасте 33 года.20. Самое голевое начало матчаМатч 1/8 финала между командами Дании и Хорватии получился довольно любопытным. Уже на исходе первой минуты датчане повели в счете, а на четвертой минуте матча хорваты забили ответный гол.Матч получил звание игры с самым быстрым забитым голом на турнире и с самым быстрым вторым голом в истории чемпионатов мира.Любопытно, что основное и дополнительное время так и закончилось со счетом 1-1, а победителя определили в серии послематчевых пенальти. Не повезло тем, кто опоздал на игру всего на 5 минут.21. Большое количество футболистов из АнглииАнглийский чемпион Манчестер Сити делегировал в сборные разных стран сразу 16 футболистов. Испанские Реал и Барселона отправили 15 и 14 игроков, соответственно.Из отечественных клубов лидируют Локомотив, Зенит и ЦСКА. В составе каждой из команд насчитывается по 6 «сборников».Английская премьер-лига не зря считается одной из сильнейших в мире. Сразу 124 представителя данного первенства поехали на ЧМ 2018. Из Испанской лиги матчи в России посетил 81 игрок, а из немецкого чемпионата – 67 футболистов.Россия по данному показателю на шестом месте. Из РФПЛ на полях ЧМ выступало 36 игроков.22. Самая малочисленная страна на ЧМФутболисты сборной Исландии сенсационно пробились на чемпионат мира в России и стали самой малочисленной страной, выступавшей на данном турнире.Население Исландии составляет около 330 тыс. человек, среди числа футболистов при этом имеются бывшие почтальоны, юристы, уборщики, рыбаки и режиссеры.23. Самый большой рост подписчиков в InstagramПривлекательный и атлетичный игрок сборной Исландии Рюрик Гисласон вышел на замену в одном из матчей и провел на поле лишь 30 минут игрового времени.При этом его учетка в Instagram успела набрать более 300 тыс. подписчиков.За весь чемпионат Рюрик увеличил число подписчиков с 37 836 до 1 339 812 человек.С улыбкой на лице смотрит на данный показатель звезда Instagram среди всех футболистов – португалец Роналду. На него подписаны более 135 млн. человек.24. Рекордные призовые от ФИФАНынешнее первенство помогло футболистам сборной России заработать около $16 млн. призовых. При этом победители французы получат $38 млн. призовых средств от ФИФА.Это на $3 млн. больше, чем на предыдущем чемпионате мира.25. Миллиарды рублей потрачены гостями турнираПо результатам статистических исследований выяснилось, что матчи чемпионата посетило более трех миллионов зарубежных гостей. Большинство из них – туристы из Китая (более 100 тыс. человк), при том, что сборная их страны не смогла квалифицироваться на первенство.Лишь за первые две недели ЧМ в кассах отечественных заведений осело около 1,7 млрд рублей! Статистика лишь по картам официальной платёжной системы чемпионата мира. Если прибавить к этому наличку и другие виды карт, сумма увеличится в несколько раз.При этом около 25% трат пришлось на граждан США.Любопытно, что самый ощутимый рост оборота сувенирной продукции отмечен в Казани. Там оборот атрибутики, еды и напитков увеличился в 30 раз.26. Огромное число пивных стаканчиковНефутбольным рекордом отметились и организаторы турнира. При подготовке к чемпионату было изготовлено более 5 млн. пивных стаканчиковБольше всего атрибутов отправилось в Москву (около 720 тыс.), а меньше всего – в Сочи (примерно 275 тыс.).27. Море выпитого пиваЗа время проведения ЧМ 2018 средний уровень потребления пива по стране вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлых годов.При этом рекордным считается день проведения исторического матча Россия – Испания. По стране уровень потребления в этот день увеличился на 19%, в Москве пенный напиток употребляли примерно на 25% чаще обычного, а в Питере – аж на 70%.Фото: iphones.ru