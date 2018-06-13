ЧМ-2018 в России принесет FIFA рекордные $6,1 млрд, пишет The New York Times
13 июня 2018 15:24
Эта сумма станет рекордной для федерации. Для сравнения: на чемпионате мира 2014 года в Бразилии FIFA заработала $1,3 млрд.
Газета отмечает, что ранее FIFA рассчитывала заработать $3 млрд от продажи прав на телетрансляции, однако в итоге организация выручит за права на 2% больше (+$60 млн). Кроме того, на $200 млн больше, чем изначально планировалось, принесут FIFA спонсорские соглашения — $1,65 млрд.
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При этом, отмечает NYT, семь из 20 спонсорских контрактов на ЧМ-2018 принадлежат компаниям из Китая, которые уделяют популяризации футбола особое внимание. Другой причиной роста доли китайских спонсоров NYT называет продолжающиеся антикоррупционное расследование со стороны Минюста США против руководства FIFA. С 2011 года у организации не появилось ни одного нового спонсора из числа западных компаний, отмечает газета.
Свою лепту в заработок FIFA внесут отчисления за использование бренда. Так, в 2017 году FIFA получила на 23% больше в виде роялти за использованием бренда ЧМ-2018 от производителя спортивных видеоигр EA Sports, разработавшего популярный футбольный симулятор FIFA 18. Всего отчисления EA Sports в пользу Международной футбольной федерации составили в 2017 году $160 млн.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/13/06/2018/5b20ccda9a79476ba55af1c6?utm_source=tw_rbc#0_8___1298_188008660
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