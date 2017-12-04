ЧМ-2018 по футболу может пройти без России?
4 декабря 2017 13:32
123
Чемпионат мира по футболу может пройти без какой-то определенной страны. Поэтому необходимо срочно расследовать информацию о том, что российские футболисты якобы применяли допинг. Об этом заявил исполнительный директор института Национальных антидопинговых агентств (iNADO) Джозеф де Пенсье.
Отметим, что Пенсье призвал ФИФА как можно скорее провести расследование. Об этом пишет «Взгляд», так как, по его словам, «любой международный турнир может пройти без какой-то определенной страны».
Он подчеркнул, что ситуацию, что тот факт, что ЧМ-2018 пройдет без России, сложно представить, но отметил: «Но почему этого не может быть?».
Как писал «ФедералПресс» ранее, главный тренер российской сборной Станислав Черчесов назвал имя капитана команды, которая будет играть на мундиале. Им станет вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
4 декабря 2017 13:32
Необходимо срочно расследовать информацию о том, что российские футболисты якобы применяли допинг. ЧМ-2018
123
4 декабря 2017 12:32
Осталось сделать межконсолтную забивку. ЧМ-2018
163
4 декабря 2017 10:24
Высота каждой скульптуры будет составлять около 1,7 метра. ЧМ-2018
126
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6656
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7223
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7078
Спорт в регионе
4 декабря 2017 15:22
В соревнованиях примут участие сильнейшие команды региона, представляющие общеобразовательные учреждения. Спорт в регионе
101
4 декабря 2017 10:52
В следующей встрече команда сыграет со сборной Бразилии. Спорт в регионе
114
1 декабря 2017 09:28
Тем не менее, команда продолжает идти в лидирующей группе. Спорт в регионе
252
29 ноября 2017 09:51
В новом году команда соберется в Москве 14 января. Спорт в регионе
189
28 ноября 2017 22:59
Ж еребьевка состоится 1 декабря в Москве. Спорт в регионе
449
28 ноября 2017 09:35
Для нашей команды это поражение стало первым в чемпионате за месяц. Спорт в регионе
213
27 ноября 2017 14:10
В весовой категории 57 кг в троеборье она подняла 545 кг! Спорт в регионе
267
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5131
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1813
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8703
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2495
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10065
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2863
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2191
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1473
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1826
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1714
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1439
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3069
Мероприятия