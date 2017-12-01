Бывший капитан сборной России по футболу Егор Титов назвал Уругвай фаворитом группы А

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Экс-футболист московского «Спартака» и российской сборной, тренер «Енисея» Егор Титов назвал Уругвай фаворитом группы А.«Уругвай — фаворит, это однозначно. Это команда, которая уверенно билась с Бразилией. Уругвай спокойно вышел на чемпионат мира, большинство футболистов — звезды мирового уровня, играют в лучших чемпионатах Европы», — отметил Титов в разговоре с РБК.По словам бывшего капитана сборной России, у нашей команды есть шанс показать себя на матче открытия, так как сборная Саудовской Аравии одна из самых слабых из попавших на ЧМ. «Надеюсь, что со второго места как минимум мы выйдем из группы», — подчеркнул тренер.В других группах Титов выделяет матч Португалия — Испания, который, по его мнению, станет праздником для Сочи (пройдет 15 июня). «Это будет красивый матч, праздник для города», — уверен Титов.Егор Титов провел за сборную России 41 матч и забил семь голов.Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.Фото: Артем Коротаев/ТАСС