Брендирование Самары символикой ЧМ-2018 продолжается
7 декабря 2017 15:07
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Теперь на улицах города можно увидеть 10 вагонов трамвая и 4 автобуса с главными символами Самары. В салонах муниципального транспорта размещены стикеры с эмблемой Самары - города организатора.
На остановках общественного транспорта размещено более 200 плакатов, посвященных ЧМ-2018.
12 световых фигур «Футболист» и 187 стягов с символами Самары можно увидеть во всех районах города.
На улицах Самары появляются все больше мест, напоминающих о грядущем спортивном событии мирового масштаба летом 2018 года. Фотозоны с главными символами Самары становятся местными достопримечательностями.
16-метровая инсталляция SAMARA2018 в парке им. Ю. Гагарина, а также фоторамки с талисманом ЧМ-2018 – Забивакой, установленные на набережной уже привлекли внимание тысячи самарцев и гостей областной столицы.
Брендирование города символикой ЧМ-2018 продолжается. До конца года еще 8 баннеров будут размещены на стадионе «Локомотив» и на ж/д вокзале Самары, сообщает пресс-служба администрации Самары.
Фото: samadm.ru
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Комментарии
ЧМ-2018
7 декабря 2017 15:07
До конца года еще 8 баннеров будут размещены на стадионе «Локомотив» и на ж/д вокзале Самары. ЧМ-2018
89
5 декабря 2017 19:56
Кроме того, будут задействованы 87 трамваев. ЧМ-2018
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4 декабря 2017 13:32
Необходимо срочно расследовать информацию о том, что российские футболисты якобы применяли допинг. ЧМ-2018
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