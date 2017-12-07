Брендирование Самары символикой ЧМ-2018 продолжается

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Теперь на улицах города можно увидеть 10 вагонов трамвая и 4 автобуса с главными символами Самары. В салонах муниципального транспорта размещены стикеры с эмблемой Самары - города организатора.На остановках общественного транспорта размещено более 200 плакатов, посвященных ЧМ-2018.12 световых фигур «Футболист» и 187 стягов с символами Самары можно увидеть во всех районах города.На улицах Самары появляются все больше мест, напоминающих о грядущем спортивном событии мирового масштаба летом 2018 года. Фотозоны с главными символами Самары становятся местными достопримечательностями.16-метровая инсталляция SAMARA2018 в парке им. Ю. Гагарина, а также фоторамки с талисманом ЧМ-2018 – Забивакой, установленные на набережной уже привлекли внимание тысячи самарцев и гостей областной столицы.Брендирование города символикой ЧМ-2018 продолжается. До конца года еще 8 баннеров будут размещены на стадионе «Локомотив» и на ж/д вокзале Самары, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото: samadm.ru