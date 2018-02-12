Большинство работ по благоустройству территории вокруг стадиона «Самара-арена» вышли на финишную стадию

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На северной части работы по укладке плитки выполнены на 70%. Сейчас идет формирование газонной части. Вторая и третья аллеи выполнены в финишном покрытии. Проложены инженерные сети, отвечающие за автополив и подсветку. В ближайшее время начнут установку модульных павильонов для отдыха болельщиков.Так называемая «последняя миля» готовится к укладке асфальтового полотна и тротуарной плитки. Как отметил подрядчик, всего нужно будет уложить порядка 26 тыс. кв. метров асфальта. Для этого на территории размещены несколько асфальтоукладочных комплексов, заключены договоры с заводами по поставке сырья.В высокой стадии готовности парковочные зоны: на южной (вдоль улицы Дальней) завершена укладка двухслойного асфальта, восточная готовится к завершающим работам, северная – разворотная парковка для общественного транспорта - покрыта щебнем.К завершающей стадии работ подрядчик планирует приступить в марте. Как только позволят погодные условия, на территории вокруг стадиона начнется и озеленение. Деревья и цветы сейчас находятся в питомниках, сообщает пресс-служба облправительства.