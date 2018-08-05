Больше всего фанатов приехали на ЧМ-2018 из Китая, США и Мексики

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— Наибольшее количество болельщиков прибыли в РФ из Китая, США, Мексики, Аргентины, Бразилии, Германии и Великобритании, Колумбии, Перу и Франции, Хорватии, — отмечается в сообщении.Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург. Кроме того, основной поток заграничных граждан, это более 80%, прибывали в пункты пропуска в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Пулково.