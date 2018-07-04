Больше всего денег во время группового этапа ЧМ-2018 на стадионах потратили болельщики из России, подсчитали в Visa
4 июля 2018 07:05
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В топ-10 стран по тратам болельщиков вошли также пять латиноамериканских стран — Мексика, Перу, Аргентина, Колумбия и Бразилия.
Болельщики из Мексики на втором месте по тратам с 74,3 млн руб., обладатели карт, выпущенных в Перу и Аргентине, потратили по 31,3 млн руб. (третья и четвертая позиция в «рейтинге трат»).
На пятом месте болельщики из Колумбии, которые потратили 20,2 млн руб., затем следуют болельщики из Австралии и Англии — по 20 млн и 19,9 млн руб. соответственно. На восьмом месте болельщики из Бразилии, которые оставили на стадионах 18,7 млн руб. На девятом месте болельщики из Японии — 16,9 млн руб., и замыкает десятку Германия с 10,6 млн руб.
Основной аутсайдер по карточным транзакциям — находящийся под санкциями Иран, по болельщикам из этой страны у Visa нет данных. Меньше всего потратили фанаты из Туниса — 0,09 млн руб., Сенегала — 0,1 млн руб., Нигерии — 0,4 млн руб. и Марокко — 0,6 млн руб. Болельщики всех остальных стран — участниц ЧМ — потратили от 1 млн до 10 млн руб.
Групповой этап чемпионата мира проходил с 14 по 29 июня. Компания Visa выступает официальным партнером Международной федерации по футболу (FIFA) и глобальным спонсором первенства.
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Комментарии
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4 июля 2018 07:05
Среди лидеров по тратам также болельщики из Мексики, Аргентины и Перу. ЧМ-2018
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А ее болельщики забирали свой и соседский мусор после каждого матча, в каком бы городе они не находились. ЧМ-2018
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