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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Болельщиков на "Самара Арене" сегодня ждёт настоящий футбольный карнавал

17 июня 2018 12:11
Зоны для фотографий, интерактивные игры, футбол с роботами и многое другое. Совершенно бесплатно.
Болельщиков на "Самара Арене" сегодня ждёт настоящий футбольный карнавал!

В 13.00 откроются павильоны для входа на стадион!

А там! Стенды спонсоров  ЧМ-2018, зоны для фотографий, интерактивные игры, футбол с роботами и многое другое. Совершенно бесплатно, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Комментарии



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Болельщиков на "Самара Арене" сегодня ждёт настоящий футбольный карнавал
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