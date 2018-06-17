Болельщиков на "Самара Арене" сегодня ждёт настоящий футбольный карнавал!

В 13.00 откроются павильоны для входа на стадион!А там! Стенды спонсоров ЧМ-2018, зоны для фотографий, интерактивные игры, футбол с роботами и многое другое. Совершенно бесплатно, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.