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Болельщик из Австралии на открытии фан-зоны поделился впечатлениями от Самары и Волги

14 июня 2018 22:53
Австралийский болельщик (на фото в центре) рассказал Волга Ньюс о своих впечатлениях и планах на ЧМ-2018.
"Мы первый день в Самаре, у нас отличные впечатления. Смотрим матч, Россия забила первый гол, футболист Юрий Газинский - молодец. Первые впечатления от Самары - обалденный город, Волга такая большая. Я думал, она будет намного меньше. У вас посмотрим открытие, а потом поедем в Казань и вернемся к вам. Мы еще не поплавали в Волге, но у нас большие планы", - рассказал Бен.

В Самаре сборная Австралии встретится с командой Дании 21 июня.



Фото:   Волга Ньюс 
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Комментарии



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