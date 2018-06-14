Болельщик из Австралии на открытии фан-зоны поделился впечатлениями от Самары и Волги

"Мы первый день в Самаре, у нас отличные впечатления. Смотрим матч, Россия забила первый гол, футболист Юрий Газинский - молодец. Первые впечатления от Самары - обалденный город, Волга такая большая. Я думал, она будет намного меньше. У вас посмотрим открытие, а потом поедем в Казань и вернемся к вам. Мы еще не поплавали в Волге, но у нас большие планы", - рассказал Бен.В Самаре сборная Австралии встретится с командой Дании 21 июня.Фото: Волга Ньюс