Благоустройство и озеленение территории вокруг стадиона «Самара Арена» будет осуществляться в 2 этапа
24 апреля 2017 15:25
219
Согласно документации, благоустройство и озеленение территории вокруг стадиона «Самара Арена» будет осуществляться в 2 этапа.
1 этап включает в себя подготовку территории: переустройство существующих коммуникаций, планировочные работы. На 2 этапе запланированы решения по устройству «дорожных одежд», систем поверхностного водоотвода, поливочного водопровода, наружного освещения и подсветки, видеонаблюдения, навигации и озеленения, архитектурные и конструктивные решения проектируемых сооружений. Сюда же включены мероприятия по проектированию вертолетной площадки.
Государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 11,67 млн. рублей заключен с ООО «ГеоСпецСтрой». Основные работы на объекте начнутся летом 2017 года. Финансирование будет осуществляться из средств областного бюджета. На реализацию мероприятия всего на 2017-2018 годы предусмотрены средства в размере 1 757,996 млн. рублей, в том числе в 2017 году – 1 212,13 млн. рублей, в 2018 году – 545,87 млн. руб.
Проект благоустройства и озеленения территории вокруг стадиона «Самара Арена» включает устройство проездов вокруг стадиона и к тренировочным площадкам, а также проездов, обеспечивающих транспортную связь между ул. Дальней и ул. Демократической, ул. Дальней и разворотной площадкой с автостоянкой.
Парковки, трамвайное и автобусное кольцо будут также связаны со стадионом пешеходными дорожками. Вдоль путей планируют расположить зеленую зону с автоматическим поливом.
Территорию лесопарка закроют для доступа специальным ограждением, которое будет находиться под видеонаблюдением. Близлежащие жилые дома защитят от шума специальными экранами.
Особое внимание было уделено оформлению последней миле и местам около входных групп стадиона. Здесь применят сочетания разноцветной плитки и асфальтового покрытия.
Напомним, что уже в 2018 году стадион «Самара Арена» примет 6 игр Чемпионата мира по футболу FIFA2018 тм : матчи групповой стадии, 1/8 и четвертьфинала, в том числе один из матчей сборной России, сообщает пресс-служба облправительства.
Системы видеонаблюдения весьма важны для обеспечения порядка на контролируемой территории. Будь то дача, кафе, торговый центр, аптека или др. На сайте предоставлен широкий выбор систем видеонаблюдения, по приемлемым ценам.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
24 апреля 2017 15:25
Получено положительное заключение на сметную документацию 1 этапа благоустройства и озеленения территории вокруг «Самара Арены». ЧМ-2018
219
19 апреля 2017 20:27
Как отмечается в документе, правительство России постановило завершить строительно-монтажные работы на стадионе, который рассчитан на 45 тыс. зрителей, в 2017 году,... ЧМ-2018
513
18 апреля 2017 09:28
Презентованы возможности развития ресторанного дела в регионе и новые проекты. ЧМ-2018
231
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6158
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
6642
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
6625
Спорт в регионе
24 апреля 2017 15:38
Всего в этот день было разыграно 19 комплектов медалей, а также вручены награды и призы в номинациях «Лучшая техника боя», «За волю к победе»,... Спорт в регионе
122
24 апреля 2017 11:39
В соревнованиях принимают участие более 300 спортсменов. Спорт в регионе
147
24 апреля 2017 09:52
В итоговом реестре чемпионата Суперлиги наша команда стала пятой. Спорт в регионе
263
24 апреля 2017 09:25
Также отмечены успехи команды «Грация» из Самарской области. Спорт в регионе
162
23 апреля 2017 21:15
Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко поделился своими мыслями относительно ничейного матча с "Рубином". Спорт в регионе
257
23 апреля 2017 16:23
На игру с "Рубином" игроки "Крыльев" вышли в форме с логотипом нового партнера. Спорт в регионе
464
22 апреля 2017 22:40
Гол забил Илья Визнович, на 61 минуте он уверенно реализовал пенальти. Спорт в регионе
496
Видео
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
613
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
886
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1079
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2452
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1439
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
6193
Фоторепортажи
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
332
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
804
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2023
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3041
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
3114
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
12070
Мероприятия
Юные бойцы из Самары, Тольятти и Чапаевска стали лучшими на Первенстве ЦСКА/Самара по армейскому рукопашному бою