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Благоустройство и озеленение территории вокруг стадиона «Самара Арена» будет осуществляться в 2 этапа
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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Благоустройство и озеленение территории вокруг стадиона «Самара Арена» будет осуществляться в 2 этапа

24 апреля 2017 15:25
219
Получено положительное заключение на сметную документацию 1 этапа благоустройства и озеленения территории вокруг «Самара Арены».
Получено положительное заключение на сметную документацию 1 этапа благоустройства и озеленения территории вокруг «Самара Арены».

Согласно документации, благоустройство и озеленение территории вокруг стадиона «Самара Арена» будет осуществляться в 2 этапа.

1 этап включает в себя подготовку территории: переустройство существующих коммуникаций, планировочные работы. На 2 этапе запланированы решения по устройству «дорожных одежд», систем поверхностного водоотвода, поливочного водопровода, наружного освещения и подсветки, видеонаблюдения, навигации и озеленения, архитектурные и конструктивные решения проектируемых сооружений. Сюда же включены мероприятия по проектированию вертолетной площадки.

Государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 11,67 млн. рублей заключен с ООО «ГеоСпецСтрой». Основные работы на объекте начнутся летом 2017 года. Финансирование будет осуществляться из средств областного бюджета. На реализацию мероприятия всего на 2017-2018 годы предусмотрены средства в размере 1 757,996 млн. рублей, в том числе в 2017 году – 1 212,13 млн. рублей, в 2018 году – 545,87 млн. руб.

Проект благоустройства и озеленения территории вокруг стадиона «Самара Арена» включает устройство проездов вокруг стадиона и к тренировочным площадкам, а также проездов, обеспечивающих транспортную связь между ул. Дальней и ул. Демократической, ул. Дальней и разворотной площадкой с автостоянкой.

Парковки, трамвайное и автобусное кольцо будут также связаны со стадионом пешеходными дорожками. Вдоль путей планируют расположить зеленую зону с автоматическим поливом.

Территорию лесопарка закроют для доступа специальным ограждением, которое будет находиться под видеонаблюдением. Близлежащие жилые дома защитят от шума специальными экранами.

Особое внимание было уделено оформлению последней миле и местам около входных групп стадиона. Здесь применят сочетания разноцветной плитки и асфальтового покрытия.

Напомним, что уже в 2018 году стадион «Самара Арена» примет 6 игр Чемпионата мира по футболу FIFA2018 тм : матчи групповой стадии, 1/8 и четвертьфинала, в том числе один из матчей сборной России, сообщает пресс-служба облправительства. 



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Комментарии



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24 апреля 2017  15:25
Получено положительное заключение на сметную документацию 1 этапа благоустройства и озеленения территории вокруг «Самара Арены».
Благоустройство и озеленение территории вокруг стадиона «Самара Арена» будет осуществляться в 2 этапа
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