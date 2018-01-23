Билеты на ЧМ-2018: запрошено более 3 миллионов билетов
23 января 2018 20:34
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Больше всего заявок подали российские любители футбола. В числе лидеров болельщики из Германии, Аргентины, Мексики, Бразилии, Перу, Колумбии, США, Испании, Польши и Китая. Всего же на долю иностранных болельщиков пришлось 38% от всех билетов.
Нынешний этап продаж продлится до 12:00 часов 31 января. Желающие могут подать заявку на любой интересующий их матч, кроме открытия и финала турнира, а также на пакет билетов на матчи, проходящие на определенном стадионе, и на «билеты болельщика» любой из 32 команд-участниц турнира, в том числе на возможные матчи плей-офф, если сборная туда выйдет.
Если же количество заявок превысит число доступных билетов, то билеты будут распределяться по принципу случайной жеребьевки. Ее результаты станут известны 12 марта 2018 года. При жеребьевке не будет учитываться время, в которое была подана заявка. Это значит, что те кто оставил запрос раньше, не получит никаких преимуществ.
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