Бельгия выиграла у Бразилии и вышла в полуфинал ЧМ-2018

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На 7-ой минуте встречи после углового мяч отскочил к защитнику бразильцев Тиаго Сильве, который пробил в сторону ворот, но попал в штангу. Через две минуты бразильцы вновь пробились в штрафную бельгийцев, но вновь не сумели забить. Судья назначил угловой, который также чуть не закончился голом в ворота Бельгии.На 13-ой минуте Бельгия открыла счет. После подачи с углового мяч отскочил от бразильского защитника Фернандиньо и попал в ворота. Это второй гол в ворота Бразилии на турнире.Пропустив мяч, бразильцы бегут в атаку. Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа два раза спасает свою команду.В течение почти десяти минут Бразилия опасно атакует, но не может сравнять счет. На 26-ой минуте после удара Марсело ворота Бельгии вновь спасает Куртуа.На 31-ой минуте матча, проведя быструю атаку, Бельгия увеличивает отрыв. Кевин Де Брюйне с линии штрафной ударил под штангу ворот Алиссона Бекера.До конца первого тайма Бразилия провела несколько опасных атак, которые смогли отразить бельгийцы. Футболисты сборной Бельгии также сделали несколько безуспешных ударов в ворота Бразилии.После перерыва бразильцы продолжили атаковать, переодически нанося опасные удары. Бельгийские футболисты проводили несколько контратак, которые не привели к голу.На 56-ой минуте после фола бельгийца Венсан Компани на бразильце Габриэле Жезусе главный судья встречи Милорад Мажич мог назначить пенальти в ворота Бельгии. Однако после просмотра видеоповтора 11-метровый назначен не был.За 15 минут до конца основного времени матча Дуглас Коста пробил по воротам, мяч отразил бельгийский вратарь. На добивании оказался Неймар, но попал в защитника сборной Бельгии. Через минуту Ренато Аугусто сокращает отставание, забив под штангу ворот Куртуа.У Бразилии было еще несколько опасных моментов, но сравнять счет им не удалось.Таким образом, Бельгия сыграет в полуфинале со сборной Франции, которая в 1/4 обыграла Уругвай со счетом 2:0.