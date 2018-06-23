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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Авиакомпания «Россия» сегодня доставит сборную Швейцарии в Самару

23 июня 2018 14:38
71
Команда летит в город базирования готовиться к следующей игре ЧМ-2018.
Авиакомпания «Россия» сегодня доставит сборную Швейцарии в Самару. Рейс Калининград - Самара будет выполнен на воздушном судне Airbus A319.

Команда летит в город базирования готовиться к следующей игре ЧМ-2018, сообщает источник в авиаотрасли.



 
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Комментарии



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