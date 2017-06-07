Армен Бенян: «Ответственность огромная - именно медицинскую бригаду у кромки поля увидит весь мир, когда она будет оказывать помощь футболистам».

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FIFA

«Одним из важных разделов медицинской команды является подготовка бригады у кромки поля. Это специалисты, которые предназначены для оказания неотложной помощи футболистам при возникновении ЧС, связанных со здоровьем. Бригада состоит из врача анестезилога-реаниматолога и трех парамедиков или фельдшеров. Это все лица предпочтительно мужского пола с определенными навыками физической подготовки и знаниями по оказанию помощи именно на футбольном поле. Это квинтэссенция всей подготовки. Потому что именно их увидит весь мир, когда они будут оказывать помощь известным людям – футболистам. Поэтому подготовка бригады у кромки поля занимает особое место в нашей программе. Футболисты – это люди атлетичного телосложения, здоровые по умолчанию. И если сними что-то происходит, это значит, ситуация серьезная. Человек не может случайно заболеть посреди матча, но с ним может случиться что-то непредвиденное, к чему должны быть готовы медицинские работники. И когда мы говорим о Чемпионате, когда идет трансляция на половину земного шара и все это происходит на виду у зрителей матча и телезрителей, то ответственность огромная. Здесь нет права на ошибку, как и нет вообще в медицине. Мы отрабатываем различные ситуации: это и обмороки, и травмы в результате ударов, и внезапную остановку сердца. Это экстремальная ситуация – именно здесь может помочь наша бригада. Он должна быстро оценить ситуацию, оказать помощь. У них с собой будет все необходимое для непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. Этого достаточно, чтобы начать реанимацию на поле и доставить пациента туда, где можно подключить дополнительную аппаратуру. Во время Чемпионата на стадионе будут работать 18 медицинских пунктов, 26 врачебных бригад и вокруг буду дежурить 11 скорых».