Аргентинские футболисты хотят провести последний групповой матч чемпионата мира под руководством другого тренера
22 июня 2018 21:03
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Сборная Аргентины накануне потерпела поражение от Хорватии со счетом 0:3. Этот результат сильно осложнил аргентинцам борьбу за выход из группы — теперь даже в случае победы над сборной Нигерии они могут остаться на третьем месте и вылететь с турнира уже после первого этапа.
Под руководством Сампаоли сборная Аргентины с большим трудом смогла пробиться на чемпионат мира. Попасть в четверку сильнейших в южноамериканской группе отборочного турнира аргентинцы смогли только после последнего тура, в котором им надо было обыграть Эквадор. Хет-трик в том матче сделал Лионель Месси. Всего в отборочном турнире капитан аргентинской сборной забил семь голов, и во многом благодаря его усилиям аргентинцы смогли пробиться в финальную часть чемпионата.
В группе на ЧМ-2018 сборная Аргентины пока набрала всего одно очко в двух матчах. Первую игру, против Исландии, аргентинцы закончили вничью 1:1, при этом Месси в середине второго тайма не забил пенальти.
Контракт Сампаоли со сборной Аргентины рассчитан до Кубка Америки 2019 года. Если он будет расторгнут до этого момента, Федерация футбола Аргентины должна будет выплатить тренеру $20 млн неустойки.
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