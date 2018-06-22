Аргентинские футболисты хотят провести последний групповой матч чемпионата мира под руководством другого тренера

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Сборная Аргентины накануне потерпела поражение от Хорватии со счетом 0:3. Этот результат сильно осложнил аргентинцам борьбу за выход из группы — теперь даже в случае победы над сборной Нигерии они могут остаться на третьем месте и вылететь с турнира уже после первого этапа.Под руководством Сампаоли сборная Аргентины с большим трудом смогла пробиться на чемпионат мира. Попасть в четверку сильнейших в южноамериканской группе отборочного турнира аргентинцы смогли только после последнего тура, в котором им надо было обыграть Эквадор. Хет-трик в том матче сделал Лионель Месси. Всего в отборочном турнире капитан аргентинской сборной забил семь голов, и во многом благодаря его усилиям аргентинцы смогли пробиться в финальную часть чемпионата.В группе на ЧМ-2018 сборная Аргентины пока набрала всего одно очко в двух матчах. Первую игру, против Исландии, аргентинцы закончили вничью 1:1, при этом Месси в середине второго тайма не забил пенальти.Контракт Сампаоли со сборной Аргентины рассчитан до Кубка Америки 2019 года. Если он будет расторгнут до этого момента, Федерация футбола Аргентины должна будет выплатить тренеру $20 млн неустойки.