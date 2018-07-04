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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Английский болельщик разрисовал памятник Федору Черенкову у Спартаковского стадиона в Москве

4 июля 2018 16:40
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"Знакомьтесь, Холл Руфус англичанин. Фанат "Арсенала". Разрисовал памятник Федору Черенкову у Спартаковского стадиона в Москве. Теперь говорит, что хотел оставить что-нибудьть на память. Оставьте Холла, на пять минут спартаковским ультрас, он получит море впечатлений на всю жизнь", - сообщил Borisenko в своем Твиттере. 

Молодого человека вывели с трибуны прямо во время матча. Британец так и не увидел, как его сборная впервые в своей истории побеждает в серии пенальти, прерывая «проклятие», которое длилось почти 30 лет (до этого Англия всегда вылетала с чемпионатов мира, когда доходило до послематчевых одиннадцатиметровых), передает samara.kp.ru.

В пресс-службе московской полиции официально подтверждают факт задержания болельщика, но имя его не называют. Однако журналистам удалось узнать: вандала зовут Холл Руфус. На допросе парень поспешил принести свои извинения, рассказывая, что он «не думал кого-то оскорбить».

В ближайшее время должна решиться его судьба - его просто оштрафуют, запретят посещать матчи, аннулировав билеты, или что-то еще?


Фото: Твиттер
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