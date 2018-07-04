Английский болельщик разрисовал памятник Федору Черенкову у Спартаковского стадиона в Москве
4 июля 2018 16:40
18
Молодого человека вывели с трибуны прямо во время матча. Британец так и не увидел, как его сборная впервые в своей истории побеждает в серии пенальти, прерывая «проклятие», которое длилось почти 30 лет (до этого Англия всегда вылетала с чемпионатов мира, когда доходило до послематчевых одиннадцатиметровых), передает samara.kp.ru.
В пресс-службе московской полиции официально подтверждают факт задержания болельщика, но имя его не называют. Однако журналистам удалось узнать: вандала зовут Холл Руфус. На допросе парень поспешил принести свои извинения, рассказывая, что он «не думал кого-то оскорбить».
В ближайшее время должна решиться его судьба - его просто оштрафуют, запретят посещать матчи, аннулировав билеты, или что-то еще?
Фото: Твиттер
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
4 июля 2018 16:40
Говорит, что хотел оставить что-нибудьть на память. ЧМ-2018
17
4 июля 2018 13:19
Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева будет работать до 15 июля. ЧМ-2018
135
4 июля 2018 12:15
Рейтинг составлен по данным опроса туристов в социальных сетях. ЧМ-2018
185
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7317
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7839
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7659
Спорт в регионе
4 июля 2018 00:36
В первом матче наша команда обыграла сербскую "Мачву" со счетом 2:0. Спорт в регионе
419
3 июля 2018 22:13
К нам едут желто-синие! Спорт в регионе
452
3 июля 2018 15:53
Спорт в регионе
241
3 июля 2018 12:58
Он станет вторым подобным в областном центре. Спорт в регионе
286
2 июля 2018 12:33
Врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин прокомментировал ситуацию вокруг Академии футбола имени Юрия Коноплева. Спорт в регионе
268
2 июля 2018 09:55
Он дал полезные рекомендации ребятам и наставил на новые победы. Спорт в регионе
189
1 июля 2018 14:57
В 16:00 там начинается акция "Забей гол,фанат!". Спорт в регионе
384
Видео
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
227
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
1692
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2125
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
769
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
866
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
258
Фоторепортажи
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2302
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1412
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2607
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
154
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
526
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
816
Мероприятия