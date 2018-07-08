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Английские фанаты прошлой ночью праздновали победу своей сборной и смотрели трансляцию матча Россия - Хорватия

8 июля 2018 14:36
247
Английские фанаты прошлой ночью в Самаре праздновали победу своей сборной над командой Швеции на "Самара Арене" и смотрели трансляцию матча Россия - Хорватия.

Почти три часа блестящего футбольного поединка -этот матч покорил болельщиком со всего мира, передает пресс-служба горадминистрации.

Видео здесь
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Комментарии



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