Английские болельщики после победы своей сборной буквально за несколько минут выкупили все авиабилеты в самарский аэропорт

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Сейчас авиабилеты в Россию из аэропорта Хитроу обойдутся фанатам в пересчете на российские деньги в 120 тысяч рублей.Впрочем, особо состоятельным британцам предлагают даже рейсы частными самолетами – почти за 30 тысяч фунтов стерлингов, то есть за 2,5 миллиона рублей.