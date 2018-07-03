Японская команда перед тем, как улететь из России, убрала за собой в раздевалке
3 июля 2018 18:47
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2 июля сборная Япония проиграла бельгийской команде и выбыла из ЧМ-2018. Перед тем как покинуть Россию, футболисты убрались в своей раздевалке и оставили записку с благодарностью на русском языке
В это время японские болельщики не спешили расходиться и убирались на трибунах. Так они поступали и на других матчах с участием своей команды.
Для Японии мусор остается одной из самых больших проблем. В 90-е годы после «экономического чуда» и последовавшего за ним бума производства и потребления страна оказалась на грани экологической катастрофы, тогда же появились строгие законы, регулирующие утилизацию отходов и уборку улиц.
В Японии на площади 377,9 тыс. км² живет более 127 млн человек. Каждый житель оставляет примерно 994 г мусора в день
В Японии действует принцип «Мусор заберем с собой!». Жители сортируют, разделяют и сдают его на переработку
Мусор в Японии делят на две категории: сгораемый и несгораемый. Мусор каждой категории бесплатно забирают в определенный день недели. Выбросить крупногабаритный мусор и бытовую технику можно, только предварительно оплатив установленную сумму и получив в мэрии специальную наклейку, подтверждающую оплату
Переработанный мусор в Японии используют на вторичном производстве. Например, из пластиковых бутылок изготавливают одежду, канцтовары, мебель. Из битого стекла и глины делают плитки для мощения улиц и облицовки стен. Одноразовые фотоаппараты, пользующиеся популярностью в Японии, разбирают на детали, чтобы сделать такой же фотоаппарат.
Японцам грозит штраф за загрязнение парков, скверов, спортплощадок, берегов рек и т.д. Кроме штрафа выбросивший мусор в неположенным месте обязан прослушать лекцию о вреде, который такие действия наносят окружающей среде
Раздевалка сборной Японии, Ростов-на-Дону Фото: tancredipalmeri / Twitter
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Комментарии
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3 июля 2018 19:12
У него воспаление сухожилия мышцы голени. ЧМ-2018
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3 июля 2018 18:47
А ее болельщики забирали свой и соседский мусор после каждого матча, в каком бы городе они не находились. ЧМ-2018
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3 июля 2018 12:49
Эта страна примет ЧМ по футболу в 2022 году. ЧМ-2018
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