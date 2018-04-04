В зону аккредитации ЧМ-2018 в Самаре пустят 5 тысяч машин

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На время ЧМ жителям большей части исторического центра Самары, значительной территории вокруг фан-зоны на площади Куйбышева придется получить пропуски на свои автомобили. В зависимости от дня ЧМ-2018 ограничения здесь могут распространяться на кварталы вплоть до железнодорожного вокзала, площади Революции и т.д.