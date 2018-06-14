В церемонии открытия Фестиваля болельщиков в САмаре 14 июня примут участие 600 артистов

Специально для зрителей установлен гигантский экран, на котором болельщики увидят прямые трансляции матчей. Его размер 9х16 метров, а качество «картинки» соответствует мировым стандартам. Сам сценический комплекс высотой с девятиэтажный дом - 26 метров в высоту и 46 - в ширину - сочетает официальную эмблему чемпионата мира в России – «перо», уникальную символику Самары и традиционные для нашей страны мотивы.

На церемонии открытия Фестиваля болельщиков в Самаре 14 июня примут участие 600 артистов – это и солисты балета, и оперные певцы, и симфонический оркестр, и «визитная карточка» нашего региона - Государственный Волжский русский народный хор имени Петра Милославова, ансамбль «Волжские казаки», национальные коллективы народов, проживающих в Самарской области (12+).Начало развлекательной программы в 16.00.В 18.30 – прямое включение церемонии открытия Чемпионата мира по футболу FIFA в России™ с московского стадиона «Лужники».В 19.00 начнется прямая трансляция матча «Россия - Саудовская Аравия», а в 21.00 на самарскую сцену выйдет легендарная группа «ДДТ».Прямую трансляцию концерта можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Россия-24».Напоминаем, что в целях безопасности решено ограничить вместимость площадки Фестиваля болельщиков FIFA до 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба облправительства.