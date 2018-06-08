В победу сборной России по футболу верят 12% россиян
8 июня 2018 09:33
До начала главного футбольного турнира осталась всего неделя: болельщики готовят кричалки, а букмекеры вовсю принимают ставки. В Avito провели всероссийский опрос, приуроченный к Чемпионату мира, и выяснили, что несмотря на результаты национальной сборной в товарищеских матчах, россияне верят в успех наших футболистов. 35% считают, что команда сможет преодолеть групповой этап чемпионата, а 12% верят в ее победу. По мнению участников опроса, сборная входит в тройку лидеров неформального рейтинга фаворитов мундиаля.
Участники опроса поделились своими прогнозами относительно результатов чемпионата. Большую часть голосов (68%) разделили три страны. Почти треть россиян (30%) считает фаворитом Германию, что неудивительно, ведь немцы стали победителями на прошлом турнире. На втором месте Бразилия (21%), родина королей футбола и самая титулованная команда в истории. На третьем месте - сборная России: за команду проголосовало 17% патриотично настроенных респондентов.
Интересно, что женщины верят в успех наших футболистов больше мужчин: для них Россия оказалась вторым по популярности вариантом выбора (22%) после Германии. Мужчины настроены менее оптимистично: только 14% считают фаворитом чемпионата нашу сборную.
Большинство респондентов (35%) считает, что России как минимум удастся выйти из группы, но примерно такая же часть (31%) настроена пессимистично – по их прогнозам, сборная не выйдет в плей-офф. Еще 8% опрошенных уверены, что российские футболисты выйдут в финал, а в их победу на предстоящем чемпионате верят 12%.
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Комментарии
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Женщины верят в успех наших футболистов больше мужчин. ЧМ-2018
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