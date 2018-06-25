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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

В матче с Уругваем Команда России сыграет в белой форме

25 июня 2018 09:43
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В матче с Уругваем Команда России сыграет в белой форме Вратарь будет в зеленой.
Вратарь будет в зеленой.

В матче с Уругваем Команда России сыграет в белой форме. Вратарь - в зеленой. Об этом сообщает твиттер Сборной России.

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