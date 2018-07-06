В Тольятти на вечер откроется местная фан-зона в жилом комплексе

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Многим болельщикам Тольятти приходится ехать в Самару, фан-зона которой не может вместить всех желающих. Всех местных болельщиков приглашают на новую фан-зону в жилой комплекс «Южный Бульвар», где будет вестись прямая трансляция игры.На фан-зоне будет установлен большой светодиодный экран."Начало трансляции в 21.30 ч. (по Тольятти). Напоминаем, что на нашей фан-зоне мы ждем семьи с детьми, жителей комплекса «Южный Бульвар» и наших соседей с ул. Полякова. Зовите друзей и близких! Возьмите с собой пледы и стулья. А вот алкоголь и его всевозможные вариации просим оставить дома. Нам будет весело и без них! Мы окунем вас в атмосферу футбола, большого спорта и здорового образа жизни!Новая фан-зона расположена по адресу: г. Тольятти, ЖК «Южный Бульвар» (на площадке у торцов домов Итальянский бульвар, 18, 16)", - пишут организаторы.