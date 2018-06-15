В Самару сегодня прилетит сборная Коста-Рики

В Самару сегодня вечером прилетит сборная Коста-Рики. Самолет доставит футболистов из Санкт-Петербурга. Рейс выполняет авиакомпания "Россия", сообщил НИА "Самара" источник в авиационных кругах.В мае 2018 года авиакомпания «Россия» представила Airbus А319 в эксклюзивной ливрее, посвященной российскому спорту. Проект реализован с целью поддержки российских спортсменов в состязаниях, в том числе международного масштаба, укрепления сплоченности болельщиков, спортивного духа и ценностей активного образа жизни.В качестве основных элементов спортивной ливреи выбраны стилизованные образы и атрибутика, представляющие футбол, хоккей, художественную гимнастику и фигурное катание – любимые российскими болельщиками зимние и летние, командные и индивидуальные виды спорта. Все элементы изображения стилизованы путем полигональной графики, перекликающейся со стилистикой ливреи «Зенитолёта», и интегрированы в фирменную узнаваемую ливрею компании для создания единого эффекта движения и полета.Напомним, матч со сборной Коста-Рики и Сербии в Самаре состоится 17 июня.