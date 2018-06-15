В Самару сегодня прилетит сборная Коста-Рики
15 июня 2018 12:00
В Самару сегодня вечером прилетит сборная Коста-Рики. Самолет доставит футболистов из Санкт-Петербурга. Рейс выполняет авиакомпания "Россия", сообщил НИА "Самара" источник в авиационных кругах.
В мае 2018 года авиакомпания «Россия» представила Airbus А319 в эксклюзивной ливрее, посвященной российскому спорту. Проект реализован с целью поддержки российских спортсменов в состязаниях, в том числе международного масштаба, укрепления сплоченности болельщиков, спортивного духа и ценностей активного образа жизни.
В качестве основных элементов спортивной ливреи выбраны стилизованные образы и атрибутика, представляющие футбол, хоккей, художественную гимнастику и фигурное катание – любимые российскими болельщиками зимние и летние, командные и индивидуальные виды спорта. Все элементы изображения стилизованы путем полигональной графики, перекликающейся со стилистикой ливреи «Зенитолёта», и интегрированы в фирменную узнаваемую ливрею компании для создания единого эффекта движения и полета.
Напомним, матч со сборной Коста-Рики и Сербии в Самаре состоится 17 июня.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
15 июня 2018 12:00
Самолет доставит футболистов из Санкт-Петербурга. ЧМ-2018
0
15 июня 2018 10:59
Посольство Сенегала в России обсуждает вопросы туристического сотрудничества с Самарской областью. ЧМ-2018
0
15 июня 2018 09:28
На гигантском экране, который установили над сценой, будут транслировать три матча. ЧМ-2018
0
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7234
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7765
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7592
Спорт в регионе
15 июня 2018 12:33
Он прибыл на соревнования по спортивной гимнастике. Спорт в регионе
0
15 июня 2018 10:50
Также гостей ждет танцевальное шоу NF, выступит группа «Революция». Спорт в регионе
0
14 июня 2018 19:13
Торжественное открытие с участием Алексея Немова - 15 июня в 11:00. Спорт в регионе
0
14 июня 2018 12:53
На эти дни Сызрань без преувеличения станет центром спортивной гимнастики всей страны. Спорт в регионе
0
14 июня 2018 12:37
На базе футбольного клуба "Крылья Советов" прошел символичный матч. Спорт в регионе
0
13 июня 2018 23:09
Финал планируется провести в Нью-Йорке. Спорт в регионе
0
Видео
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
0
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
0
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
537
28 апреля 2018 13:34
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018. ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018 11:36
Игра состоится сегодня, 28 апреля. Спорт в регионе
445
28 апреля 2018 10:53
Скорее всего, это сом. Социум
910
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
0
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
421
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
699
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
874
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
597
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1962
Мероприятия