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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

В Самару сегодня прилетит сборная Коста-Рики

15 июня 2018 12:00
В Самару сегодня прилетит сборная Коста-Рики Самолет доставит футболистов из Санкт-Петербурга.
Самолет доставит футболистов из Санкт-Петербурга.

В Самару сегодня вечером прилетит сборная Коста-Рики. Самолет доставит футболистов из Санкт-Петербурга. Рейс выполняет авиакомпания "Россия", сообщил НИА "Самара" источник в авиационных кругах.
В мае 2018 года авиакомпания «Россия» представила Airbus А319 в эксклюзивной ливрее, посвященной российскому спорту. Проект реализован с целью поддержки российских спортсменов в состязаниях, в том числе международного масштаба, укрепления сплоченности болельщиков, спортивного духа и ценностей активного образа жизни.
В качестве основных элементов спортивной ливреи выбраны стилизованные образы и атрибутика, представляющие футбол, хоккей, художественную гимнастику и фигурное катание – любимые российскими болельщиками зимние и летние, командные и индивидуальные виды спорта. Все элементы изображения стилизованы путем полигональной графики, перекликающейся со стилистикой ливреи «Зенитолёта», и интегрированы в фирменную узнаваемую ливрею компании для создания единого эффекта движения и полета.

Напомним, матч со сборной Коста-Рики и Сербии в Самаре состоится 17 июня.
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Комментарии



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