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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

В Самаре работают фан-посольства Австралия и Дания

21 июня 2018 10:19
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В Самаре работают фан-посольства Австралия и Дания Они открылись в преддверии второго матча ЧМ-2018.
Они открылись в преддверии второго матча ЧМ-2018.

Сотрудники мобильных пунктов окажут необходимую консульскую помощь датским и австралийским болельщикам, приехавшим в Самару.

Временные консульские пункты открыты на базе самарской дирекции по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба облправительства. Как отметил на открытии первый секретарь Посольства королевства Дания господин Питер Прен-Олесен, здесь готовы максимально быстро решить проблемы, которые могут возникнуть у иностранцев, прилетевших на матч: "К примеру, если они потеряют паспорт, документы или окажутся в трудной ситуации".
«Помимо возможности поболеть за свою сборную на стадионе «Самара Арена» у наших гостей будет возможность познакомиться с Самарой на пеших и речных экскурсиях, посетить фанзону, прогуляться по самарской набережной. Мы надеемся, что иностранные болельщики будут комфортно себя чувствовать в Самарской области», - добавил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.

Напоминаем, что для иностранцев также работает колл-центр Фестиваля болельщиков FIFA. График работы: ежедневно с 09.00 до закрытия площадки фанфеста. Номер телефона: +7 846 321-03-44 (многоканальный).

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