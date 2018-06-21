В Самаре работают фан-посольства Австралия и Дания

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Сотрудники мобильных пунктов окажут необходимую консульскую помощь датским и австралийским болельщикам, приехавшим в Самару.Временные консульские пункты открыты на базе самарской дирекции по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба облправительства. Как отметил на открытии первый секретарь Посольства королевства Дания господин Питер Прен-Олесен, здесь готовы максимально быстро решить проблемы, которые могут возникнуть у иностранцев, прилетевших на матч: "К примеру, если они потеряют паспорт, документы или окажутся в трудной ситуации".«Помимо возможности поболеть за свою сборную на стадионе «Самара Арена» у наших гостей будет возможность познакомиться с Самарой на пеших и речных экскурсиях, посетить фанзону, прогуляться по самарской набережной. Мы надеемся, что иностранные болельщики будут комфортно себя чувствовать в Самарской области», - добавил врио вице-губернатора Самарской областиНапоминаем, что для иностранцев также работает колл-центр Фестиваля болельщиков FIFA. График работы: ежедневно с 09.00 до закрытия площадки фанфеста. Номер телефона: +7 846 321-03-44 (многоканальный).