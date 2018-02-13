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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

В Самаре работает центр по рекрутингу стюардов на ЧМ 2018

13 февраля 2018 12:51
154
В Самаре работает центр по рекрутингу стюардов на ЧМ 2018 Всего предстоит отобрать 1400 кандидатов.
Всего предстоит отобрать 1400 кандидатов.

5 февраля в Самаре начал работу центр по рекрутингу стюардов (контролеров-распорядителей). Ежедневно собеседования проходят более 150 жителей региона. Центр располагается в художественной школе № 1 им. Г.Е. Зингера (пр-т Ленина, д. 5).
С начала информационной кампании по набору стюардов было подано свыше 2700 заявок. Для обеспечения работы центра по рекрутингу call-центр ежедневно обзванивает более 300 человек. За первую неделю собеседования прошли около 750 человек.
«Стюардами заинтересованы быть в основном студенты, парни. Но есть желающие и среди пенсионеров, и даже среди школьников. Но стать стюардом могут только граждане Российской Федерации старше 18 лет» - сообщает заместитель руководителя Штаба по набору стюардов Анастасия Алферова. «Чтобы стать стюардом необходимо зарегистрироваться на сайте якоманда.рф, пройти собеседование и обучение. Мы отбираем ответственных, стрессоустойчивых и физически крепких людей, поскольку работа стюарда требует выносливости. Знание английского языка желательно, но не является приоритетным. В дальнейшем, для заключения договора кандидату будет необходимо предоставить справку об отсутствии судимости, справки от психиатра и нарколога».

Всего предстоит отобрать 1400 кандидатов, которые станут стюардами на стадионе «Самара Арена» в дни проведения игр Чемпионата. После отбора молодые люди пройдут обучение: 27 часов по программа РФС и 40 - по программе организационного комитета. В ходе обучения будущие стюарды изучат теоретические и практические основы профессии. Попробуют себя на матчах самарских команд.

Центр по рекрутингу продолжит свою работу вплоть до 15 марта.
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Комментарии



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13 февраля 2018  12:51
В Самаре работает центр по рекрутингу стюардов на ЧМ 2018 Всего предстоит отобрать 1400 кандидатов.
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