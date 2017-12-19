Строительство «Самара Арены» могут заморозить на три месяца?
19 декабря 2017 12:28
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Средне-Поволжское управление Ростехнадзора направило в Арбитражный суд Самарской области иски с требованиями приостановить деятельность ПСО «Казань» на 90 суток. В апелляционных жалобах специалисты ведомства указали, что генеральный подрядчик стадиона игнорирует требования об устранении ранее выявленных при строительстве стадиона «Самара Арена» нарушений. Если суд встанет на сторону надзорного органа, и без того идущее с отставанием от графика строительство застопорится до весны, а ЧМ-2018 окажется под угрозой срыва. Подробности – в материале «ФедералПресс».
Выездная проверка Ростехнадзора, из-за которой строительство стадиона «Самара Арена» может быть заморожено на три месяца, прошла еще в конце июня. Специалисты надзорного ведомства выявили в работе генерального подрядчика ПСО «Казань» 88 нарушений. В частности, специалисты нашли дефекты в сварных швах, на поверхностях плит перекрытий, пилонов, колонн по отдельным участкам в секторах, нарушения требований регламента о безопасности зданий и сооружений при бетонировании конструкций секторов, нарушения правил устройства электроустановок и прочие.
Спустя два месяца, в конце августа, проверяющие вновь посетили стадион, чтобы проверить выполнение предписаний. Как выяснилось, строители не исправили допущенные ошибки. В результате ведомство обратилось в Арбитражный суд. В октябре–ноябре суд неоднократно признал правоту истца и оштрафовал ПСО «Казань» за невыполнение в срок законного предписания надзорного органа.
Однако с учетом систематического игнорирования генподрядчиком требований Ростехнадзора ведомство посчитало эту меру неэффективной и подало апелляционную жалобу. Управление добивается приостановления деятельности ПСО «Казань» на три месяца – максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи КоАП за такое нарушение. В свою очередь, генподрядчик направил встречные иски в надежде оспорить привлечение к административной ответственности. Генподрядчик настаивает, что ответственность за указанные нарушения должен нести обанкротившийся субподрядчик – компания «Татдорстрой». На это ПСО «Казань» указывало при каждом разбирательстве по делам о нарушениях в строительстве стадиона. И каждый раз суд отклонял эти доводы – контракт на строительство «Самара Арены» заключен именно с ПСО «Казань», и эта же компания должна отвечать перед государством.
Тогда как с ответчиком вопросов не возникает, судьба стадиона с недавних пор стала неясной. Ведь если суд встанет на сторону Ростехнадзора, строительство, которое и без того отстает от графика, отложат до марта.
«Позиция управления одна – соблюсти требования закона. Мы не можем требовать от подрядчика чего-то другого. В силу того, что требования управления об устранении нарушений, которые мы выявляли ранее, не исполняются, мы подали апелляционную жалобу на решение суда, в которой указали на необходимость приостановить деятельность организации, – поясняет начальник отдела кадров, спецработы и защиты информации Средне-Поволжского управления Ростехнадзора Василий Секлетов. – Мы не ущемляем ничьи права, в том числе права граждан, которые ждут строительства стадиона «Самара Арена». Наоборот, мы хотим, чтобы строительство велось качественно и в срок. Мы не можем ради быстроты пожертвовать безопасностью будущих посетителей стадиона».
На сомнения о том, что подрядчик не успеет сдать работу в срок в случае заморозки строительства, представитель Ростехнадзора отвечает: «Не исключено, что ПСО «Казань» начнет работать лучше прежнего. А может, они уже исправляют допущенные нарушения. Суть искового требования не в наказании виновных, а в том, чтобы побудить нарушителей к действиям, которые они должны предпринять. Не нужно забывать, что у нас есть право в любой момент отозвать жалобу, если нарушитель сделает то, что от него требуется в соответствии с законом. А если подрядчик не предпримет никаких действий даже после таких мер со стороны управления, будем пробовать иные методы, которые установлены законом».
Бывший зампредседателя комитета по строительству самарской губернской думы Алексей Чигенев уверен: если Ростехнадзор сможет убедить Арбитражный суд в весомости своих доводов и строительство приостановят на три месяца, стадион не будет построен в срок, и Чемпионата мира не будет. «Я считаю, чиновникам, которые контролируют процесс, нужно еще раз проанализировать, о каких нарушениях идет речь, и так ли необходимо закрывать стройку. Не хочу ставить под сомнение решение Ростехнадзора, но если нарушения формальны и устранимы, это одно. В этом случае строительство необходимо продолжать, вновь ограничившись штрафами. А если приостановление работы необходимо, то ситуация складывается печальная. Конечно, ответчик может подать на апелляцию, а затем – в кассацию. Но на судебные разбирательства уйдут те же три месяца», – говорит эксперт.
Генеральный директор АО «ВТС МЕТРО» Сергей Натальчук тоже призывает по возможности не прерывать процесс строительства: «Речь об объекте повышенной опасности, который вмещает колоссальное количество людей. Если Ростехнадзор неоднократно выдавал предписания об устранении нарушений, и они не выполнялись, ведомство вправе требовать приостановления деятельности. Но я считаю, это неправильно, учитывая, что ПСО «Казань» нужно сдавать объект, который нужен Самаре, региону и государству. Да, предписания выносятся не без оснований, но даже Ростехнадзор понимает, чем чревато такое решение. Если такую меру действительно предпримут, надо привлекать власти Самарской области и Татарстана, проводить межрегиональное совещание и искать решение».
По мнению Алексея Чигенева, региональные власти обязаны будут вмешаться в ситуацию, но повлиять на решение суда едва ли получится: «Ростехнадзор – это организация, которая подтверждает или не подтверждает безопасность объекта. Наверняка никто из чиновников не возьмет на себя ответственность за дальнейшую безопасность людей».
Сергей Начальчук считает, что устранять предписания Ростехнадзора необходимо в том числе ради безопасности будущих болельщиков: «Обычно не бывает такого, что нарушения нельзя устранить. Устраняется все, но это требует дополнительных затрат, материалов. Если сейчас на это нет возможности, нужно собирать комиссию из инспектирующих органов, специалистов, работников технических институтов. Устранять дефекты нужно как можно скорее, пока это возможно. В дальнейшем случая может не представиться. И не исключено, что эти нарушения повлекут печальные последствия. Мы знаем, к скольким жертвам приводило обрушение стадионов. Скажу как человек, который больше 30 лет работает с Ростехнадзором – это ведомство не будет требовать отстранения организации от деятельности, если на то нет веских причин. Если игнорировать предписания этого органа и не принимать мер, это сродни диверсии и теракту».
Уверенность в том, что строительство не затормозят, вселяет начальник юридического отдела самарского филиала «Единого центра защиты» Александр Ворсунов: «Верховный суд РФ поясняет, что в случае создания угрозы общественным правоотношениям, которое несет организация, административному приостановлению подлежит деятельность по эксплуатации конкретных зданий, сооружений и агрегатов, а не вся деятельность лица. То есть, если нарушения нашли при строительстве «Самара Арены», приостановление работ коснется именно этого объекта, – говорит юрист. – Но надо понимать, что это исключительная мера и принимается она, когда угрозу невозможно устранить как-то иначе. Отсюда ранее суд решил ограничиться штрафами в отношении ответчика. И в апелляции наверняка будет то же самое. По закону, вышестоящие суды не могут пересмотреть решение в сторону ухудшения положения ответчика».
Фото стадиона из группы стадиона «Самара Арена» в «ВКонтакте»
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