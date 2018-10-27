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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории

27 октября 2018 13:01
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Совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом.
Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом.

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) признал чемпионат мира 2018 года в России лучшим в истории, сообщило ТАСС со ссылкой на слова члена совета и генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина.

— Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит представил фактологический отчёт, я тоже выступил с сообщением, которое носило более общий и эмоциональный характер. Но в целом чемпионат мира единодушно признан успешным во всех отношениях, лучшим в истории. Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом, — рассказал Сорокин.

Чемпионат мира по футболу прошёл в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Победителем стала Франция, обыгравшая в финале Хорватию (4:2). Сборная России добилась лучшего результата в истории, дойдя до 1/4 финала.
Ранее сообщалось, что ЧМ-2018 принёс экономике России 952 млрд рублей, пишет Лайф.
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Комментарии



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