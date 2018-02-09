Сотрудники железнодорожных вокзалов пройдут специальную подготовку в преддверии ЧМ-2018
9 февраля 2018 13:34
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С февраля по май более 3300 сотрудников 31 железнодорожного вокзала в городах-участниках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 пройдут дополнительную
подготовку по обеспечению безопасности, международному протоколу и обучению иностранному языку.
Образовательная программа включает лекции, практические занятия, тренинги очной и дистанционной (электронной) формы обучения.
Особое внимание в подготовке сотрудников уделяется вопросам обеспечения транспортной безопасности. Специальную подготовку по работе с досмотровым
оборудованием пройдут инспекторы входного контроля. В настоящий момент дополнительно набрано 1132 человека, которые будут обеспечивать безопасность на
входных группах вокзалов, в том числе, применяя методы визуальной диагностики психоэмоционального состояния посетителей.
С ноября прошлого года начальники вокзальных комплексов городов-участников Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят стажировку на вокзалах Франции и
Испании для обмена опытом организации работы во время Чемпионата Европы по футболу 2016 и других крупных спортивных мероприятий. Международная стажировка
на крупнейших вокзальных комплексах Европы позволит применять лучшие зарубежные практики не только во время проведения спортивных соревнований, но и
после, сделав пространство на вокзалах более комфортным для пассажиров.
Отдельным элементом в программе подготовки персонала вокзалов станет тренинг Всероссийского общества инвалидов, в рамках которого сотрудников вокзальных
комплексов обучат особенностям взаимодействия с маломобильными группами населения.
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