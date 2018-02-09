Сотрудники железнодорожных вокзалов пройдут специальную подготовку в преддверии ЧМ-2018

131

С февраля по май более 3300 сотрудников 31 железнодорожного вокзала в городах-участниках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 пройдут дополнительнуюподготовку по обеспечению безопасности, международному протоколу и обучению иностранному языку.Образовательная программа включает лекции, практические занятия, тренинги очной и дистанционной (электронной) формы обучения.Особое внимание в подготовке сотрудников уделяется вопросам обеспечения транспортной безопасности. Специальную подготовку по работе с досмотровымоборудованием пройдут инспекторы входного контроля. В настоящий момент дополнительно набрано 1132 человека, которые будут обеспечивать безопасность навходных группах вокзалов, в том числе, применяя методы визуальной диагностики психоэмоционального состояния посетителей.С ноября прошлого года начальники вокзальных комплексов городов-участников Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят стажировку на вокзалах Франции иИспании для обмена опытом организации работы во время Чемпионата Европы по футболу 2016 и других крупных спортивных мероприятий. Международная стажировкана крупнейших вокзальных комплексах Европы позволит применять лучшие зарубежные практики не только во время проведения спортивных соревнований, но ипосле, сделав пространство на вокзалах более комфортным для пассажиров.Отдельным элементом в программе подготовки персонала вокзалов станет тренинг Всероссийского общества инвалидов, в рамках которого сотрудников вокзальныхкомплексов обучат особенностям взаимодействия с маломобильными группами населения.