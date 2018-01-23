Система «Умный вокзал» будет отвечать за комфортное пребывание болельщиков ЧМ-2018 на вокзале в Самаре

167

27 вокзалов городов-участников Чемпионата мира по футболу-2018 будут работать по системе «Умный вокзал». Автоматизированный диспетчерский центр позволит круглосуточно контролировать работу основных систем жизнеобеспечения вокзалов: вентиляция, кондиционирование, освещение, отопление и увлажненность воздуха. Это обеспечит гостям вокзалов максимально комфортные условия пребывания. Это особенно важно в связи с ожидаемым ростом пассажиропотока в период проведения спортивных мероприятий.В настоящий момент системой «Умный вокзал» оснащено порядка 35 вокзальных комплексов Дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО «РЖД»). На железнодорожных вокзалах Тюмень, Анапа, Сочи, Адлер, Казань, пяти московских вокзалах и некоторых других установлены датчики, передающие информацию о составе и температуре воздуха, освещенности, а также датчики движения и подачи воды. При отклонении показателей система в автоматическом режиме оперативно приводит показатели к нормативным. Подобные технологии позволяют, с одной стороны, экономить ресурсы, а с другой – исключить человеческий фактор в оперативной работе.Напомним, проект «Умный вокзал» впервые внедрен на железнодорожном вокзале Анапа более 10 лет назад. Вначале были установлены солнечные батареи, которые и по сей день позволяют вокзальному комплексу экономить до 25% электроэнергии. Затем накопленную солнечную энергию стали применять в тепловых насосах, полностью обеспечив, тем самым, потребность в отоплении или охлаждении всего вокзала. «Умная» система использования альтернативных источников энергии позволила вокзалу стать практически автономным от городских энергоносителей.Система «Умный вокзал» в дальнейшем будет внедряться на всех вокзалах ОАО «РЖД», прошедших масштабную реставрацию, сообщает КбшЖД.